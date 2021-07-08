«Давай уже помиримся»: Александр Рапопорт о последнем разговоре с Меньшовым
Российский актер также объяснил, как болезнь оскароносного режиссера повялила на состояние его супруги — Веры Алентовой.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Присутствующий на церемонии прощания российский актер Александр Рапопорт вспомнил последний разговор с ныне покойным режиссером Владимиром Меньшовым, который состоялся в стенах московского Дома кинематографистов.
«Он был здесь, прямо в холле. Я сказал: „Володь, давай уже помиримся“. Он сказал: „Да вроде уже помирились“. Пожали руки. Слава богу, что это произошло», — отметил актер.
Он также рассказал о первом знакомстве с оскароносным режиссером, которое произошло двадцать лет назад в крупнейшем американском городе. Деятели кино, работая вместе, сблизились по факту на одной съемочной площадке.
«Мы познакомились в середине 90-х в Нью-Йорке, когда он приезжал туда. Была неделя российского кино. С тех пор мы общались с ним, работали вместе. Я снимался у него», — объяснил он.
При этом, по словам Александра Рапопорта, страшная болезнь, выпавшая на долю Меньшова, в полной мере отразилась и на состоянии главной женщины в жизни выдающегося режиссера — Веры Алентовой.
«Когда люди живут вместе, когда они связаны, то, естественно, состояние одного влияет на состояние другого — не в плане физическом, а в плане душевном. Что тут думать? Надо просто помнить и держать этого человека в душе, в сердце, в памяти», — подытожил Рапопорт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера.
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