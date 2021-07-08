Вера в мечту и божье дело: каким Владимира Меньшова запомнят близкие и поклонники

Москва простилась с Владимиром Меньшовым. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Все, кто пришел на траурную церемонию в Дом кино, говорили не только об уникальном таланте мастера, но и про то, каким он был… другом, человеком, навсегда влюбленным в Россию и ее простых людей.

Москва слезам не верила, а верила любви. Действительно в созданный Владимиром Меньшовым мир сложно не влюбиться, а вот со слезами все не так просто… их сегодня невозможно сдержать.

«Фильмы его, конечно, останутся с нами, они нас переживут. А человека мы потеряли замечательного», — признался Александр Панкратов — Черный.

У Дома кино зрители разных возрастов. И те, и другие знают фильмы Владимира Меньшова наизусть. На прощание пришли и студенты Владимира Меньшова. Они в центре внимания, с режиссером виделись в июне, когда он принимал экзамены. Для них он стал без преувеличения отцом.

«Вся наша мастерская безмерно скорбит. Вера Валентиновна, берегите себя», — сказала студентка Владимира Меньшова, режиссер Катя Мажуль.

Супругу Владимира Меньшова накануне выписали из больницы, они были вместе почти 60 лет — Вера Алентова на сцене, рядом с гробом, ее поддерживает дочь Юля. На лице маска и большие очки, но она часто вытирает слезы.

Владимир Меньшов стал примером того, как верить в сою мечту и свое дело. Поступил во МХАТ только с четвертой попытки, трижды отправляли с формулировкой не рекомендован, артист из вас не получится. Работал токарем, откатчиком на шахте, матросом. А потом покорил комиссию, прочитав «Муху — цекотуху», все плакали от смеха. Как спустя много лет и мы над его фильмами.

Но ведь у этой любимой всеми картины была тяжелая судьба. И тут снова — про терпение. В больших кабинетах разводили руками — пьянка на экране, картинку нужно сокращать. Меньшов отказался, и тогда фильм было решено перемонтировать без участия режиссера. Но время все рассудило, хоть пленка пролежала на Мосфильме 30 лет.

«Москва слезам не верит» — сама жизнь. Оттуда из жизни Владимир Меньшов все и подсмотрел — общежития, коммуналки, отношения. Детали и фразы, моду, словечки, которые всех зацепили, собирал в записную книжку. А еще знал актерскую природу — у самого больше 100 ролей.

Киношники в него не верили, главное, что он верил сам. Фильм «Ширли- мырли» для многих стал понятен только спустя годы, обогнал время. А Рейган, говорят, посмотрел «Москва слезам не верит» картину восемь раз перед встречей с Горбачевым, чтобы понять загадочную русскую душу.

А еще у Владимира Меньшова была теория — если ты делаешь божье дело, снимая кино, то все будет тебе помогать. Например, эта сцена снималась в октябре, актрисы в летних платьях, красные носы и пар изо рта. Как только съемки закончились, повалил снег. Этому, конечно, еще предстоит научиться внуку Владимира Меньшова — он пошел по стопам деда.

«Так повелось, что мы говорили коротко — „дед“. Это без иронии, он не возражал. Я до конца не осознавал, как он повлиял на меня. Он привил мне, например, любовь к кулинарии, он очень вкусно готовил. Он убедил меня поступить в школу — студию МХАТ, потому что там воспитывают в первую очередь людей, и я с ним абсолютно согласен», — высказался внук Меньшова.

Андрей Гордин — единственный из семьи, кто нашел в себе силы для слов. Зрителям он подготовил фильм, чтобы деда запомнили именно таким. Молодым, веселым, местами лирическим и очень красивым.