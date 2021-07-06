«Не Александр, а Николай»: мог ли у Владимира Меньшова остаться внебрачный сын?
Несколько лет назад в интервью Борису Корчевникову режиссер сделал неоднозначное признание.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Правда ли телеведущая Юлия Меньшова — единственная наследница покойного режиссера Владимира Меньшова? Мог ли у мастера остаться внебрачный сын от актрисы Людмилы Туевой? В прессе эти вопросы начали обсуждать тут же после смерти мэтра. Виной всему интервью, которое Меньшов дал Борису Корчевникову в 2017 году.
Как известно, с супругой Верой Алентовой режиссер познакомился еще студентом, вместе они покоряли киноолимп, вместе стали знаменитостями и легендами. Но их брак не всегда был безоблачным. Однажды артисты даже расстались на целых четыре года. Это произошло потому что Меньшов закрутил роман с Туевой. Об их отношениях с энтузиазмом публично говорила телеведущая Валентина Леонтьева.
С новой избранницей не сложилось, и через некоторое время родители Юлии Меньшовой воссоединились, а Туева в 1977 году стала мамой. Тогда и поползли слухи, что отцом ребенка — мальчика назвали Александром — может быть Владимир Валентинович. Так это или нет, напрямую спросил Борис Корчевников.
«Это кто вам сказал? Тетя Валя, что ли? Оставьте, ну… Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в интернете, что Меньшов отказывается от своего сына… От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай!» — неожиданно ответил ему Меньшов.
Стоит заметить, режиссер очень своеобразно прокомментировал и воссоединение с Алентовой. Он заявил, что если бы у нее кто-то появился в период разлуки, он бы ее не простил. Хотя сам и был инициатором разрыва. Но артисту повезло. Звезды снова обрели друг друга и расстались только вчера, когда сердце Владимира Валентиновича остановилось - не выдержало последствий коронавируса. Вместе пара прожила 59 лет.
Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, председатель Общественного совета при ФСИН России, прославленный педагог, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Зритель знает его как автора картин «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также как разнопланового актера.
Прощание с легендарным режиссером состоится 8 июля в Доме кино, позже его предадут земле на Новодевичьем кладбище Москвы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Алентова рискует пропустить похороны мужа.
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