Находят по запаху: Москвичи начали умирать из-за жары в запертых квартирах

Из-за устоявшейся в столичном регионе жары, которая влияет на самочувствие и обострение хронических заболеваний, в Москве начали умирать пожилые люди. И это не случайно, сегодня в городе был установлен температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 32,7 градуса.

Накануне в разных районах столицы сотрудникам МЧС пришлось вскрывать квартиры нескольких пенсионеров. Выяснилось, что у пожилых людей не выдерживало сердце в душных квартирах и они погибали.

Так, в доме на Загородном шоссе на странный запах обратила внимание соседка пожилой пары — Николая Анисимовича 1943 года рождения и его супруги Светланы Леонидовны 1937 года рождения, пишет сайт MK.RU.

Участковый связался с родной дочерью пенсионера и узнал, что в последний раз она разговаривала с родителем в конце июня. 8 июля телефон уже был отключен. Дочь решила, что пожилые люди поехали на подмосковную дачу, где плохо ловит связь.

При вскрытии квартиры самые страшные опасения подтвердились — супруги были мертвы. Они лежали в соседних комнатах, предварительно у обоих отказало сердце. В молодости Николай Анисимович был кандидатом наук, а его жена — инженером.

Подобный печальный инцидент произошел в Заревом проезде. В трехкомнатной квартире проживали пенсионерка и ее дочь, 1938 и 1963 годов рождения. В соседней однокомнатной квартире живет молодая семейная пара. На летний период супруги уехали за город, а 6 июля накануне рождения ребенка, приехали проверить квартиру. На тот момент на лестничной клетке ощущался странный запах, но ему не придали значения. Через неделю после родов семья вернулась домой, чтобы посетить врача, но находиться из-за отвратительного смрада в подъезде уже было невозможно.

Когда дверь в квартиру пожилых москвичек вскрыли, их бездыханные тела обнаружили на кроватях.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, что синоптики не исключают новых температурных рекордов в Петербурге в середине июля.