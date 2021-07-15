«Комариными шажками в царство небесное»: ушел из жизни культовый музыкант Петр Мамонов

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов скончался после двухнедельной борьбы с коронавирусом. Основателя группы «Звуки Му» не стало на 71-м году жизни. В начале июля стало известно о его госпитализации в тяжелом состоянии. Мамонов 15 дней находился в коме. Он не мог самостоятельно дышать и полностью зависел от ИВЛ. В четверг, 15 июля, он скончался.

От своей самой главной роли, увидев сценарий, Петр Мамонов хотел отказаться. Чувствовал себя недостойным. Он — вчерашний алкоголик и наркоман, а тут старец, почти святой.

Но, как только дело дошло до сцен молитвы, почувствовал до боли знакомое ощущение. Когда срывался, он так же горячо просил. Мамонов знал, как никто другой, никогда не поздно все изменить или хотя бы попытаться.

Совпадение личности и киногероя стало для многих зрителей судьбоносным, Мамонову поверили. Писали письма — кто-то не сделал роковую ошибку, а кто-то нашел дорогу в храм.

Но это была вторая волна славы. Известным Мамонов стал за кардинально другие тексты и другие ценности. Культовая группа «Звуки Му», рок-н-ролл с перформансом. Мамонова спрашивали, кого он больше считает сумасшедшим: себя или своих поклонников. Одни называли «Звуки Му» аудиокнигой белой горячки, другие — явлением в искусстве. Это же русская душа, «Записки сумасшедшего» Гоголя, говорил в восторге известный британский продюсер Брайан Ино, который взялся продюсировать группе альбом. Заграничные гастроли, деньги, слава. Много лет спустя Мамонов все это обесценит.

«Удовольствия такого рода очень быстро приедаются, как и любой кайф. А почему? Потому, что все это искусственное, это не подлинное. А я всю жизнь хотел быть самым крутым. Я хочу истину, правду, хочу там, где чисто, где свет», — говорил Мамонов.

Мамонов считал себя больше поэтом, чем музыкантом. Со студенчества увлекался лингвистикой — в совершенстве знал английский и норвежский. Работал лифтером, грузчиком и даже банщиком. После распада «Звуков Му» выпустил «Закорючки» — сборник стихов. Ставил спектакли. До последнего выступал с концертами.

«Нет, ну что такое Петр Николаевич? Знаете, это прям человек-душа. Вот светлая душа. Вот он вышел на сцену. В принципе, он может уже ничего не делать. Все уже в восторге», — отзывался о Петре Мамонове андеграундный музыкант, художник, видеоблогер Виктор Пузо.

И хотя еще в юности Мамонову удалось избежать армии, прикинувшись сумасшедшим, публика узнала о его актерском таланте по небольшой, но знаковой роли поставщика наркотиков в фильме «Игла». Именно тогда Мамонова заметил Павел Лунгин, который смог запечатлеть две крайности личности с разницей в 16 лет. Это потом будет «Остров», а сначала — саксофонист-алкоголик в «Такси-блюз». Про обе работы говорили — Мамонов сыграл самого себя. С детства бунтарь, не такой как все. В 25 — пьяная драка, продырявленное легкое, кома, до 45 — запои, проблемы с семьей. Уже зрелый Мамонов напишет:

«Если ты на дне, то у тебя на самом деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх».

В 45 вместе с женой и детьми уехал в глухую деревню, сначала жили в палатке в поле, потом построили дом и новую жизнь.

«Вот день прошел наш, мы сделали кому-то хорошо. Вам, вам. День недаром. С чем уснешь завтра, что отдашь. Это самое главное — этого нигде не купишь. Комариными шажками в царство небесное», — говорил Мамонов.

Жену, которая была с ним до последнего, и которая не испугалась трудностей, он когда-то отбил у англичанина. Тот впоследствии тоже переехал в деревню и стал соседом Мамонова. Эта жизнь вдали от города была его личным островом. Хотя поначалу после фильма и туда приезжали люди со своими проблемами, болезнями, словно к старцу. И сегодня невозможно забыть эту финальную сцену. И в жизни, и на экране он боролся до последнего за то, что будет после смерти.

«Эта жизнь завтра кончится. Что будем делать в четверг, если умрем в среду? Вопрос один. Поэтому эта жизнь, все уходит на подготовку к вечности. Если это так. Мы живем не даром», — рассуждал Мамонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что могло стать причиной смерти Петра Мамонова.