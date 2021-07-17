На смену изнуряющей жаре в Москву придут грозы. Утром в субботу, 17 июля, сотрудники МЧС России экстренно распространили сообщение о скором изменении погоды в российской столице. И прогноз сбылся! После полудня на город обрушился сильный ливень с грозой.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ожидаются гроза, ливневый дождь и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сообщали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Несмотря на ливни и грозы, в выходные в Москве сохранится жара. Поэтому «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в столице ранее, был продлен до вечера субботы.

«Очень высокая температура. Сильная жара, 30−32 градуса», — говорится в предупреждении Гидрометцентра РФ, которое цитирует EADaily.

В воскресенье воздух и вовсе прогреется до 33 градусов. А вот следующая неделя принесет сюрпризы. Резкое «аномальное» похолодание жителям столицы стоит ожидать уже с понедельника.

«Начиная со среды температура возвращается к своей норме, в диапазоне от 20-25 градусов, но это окажется, как обвал небывалого холода, будет казаться, как будто воздушные массы пришли с полюса, потому что изменение погоды ожидается резкое, а москвичи уже, все-таки, привыкли к жаре», — рассказал «Интерфаксу» руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем не менее такую температуру нельзя назвать ненормальной, скорее она опустится до климатической нормы. Впрочем, похолодание будет недолгим. По словам эксперта, до конца июля в Москву снова вернется жара. Однако отметка столбика термометра не будет зашкаливать привычные 30 градусов. Она будет ниже в среднем на один — два градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 июля на Москву уже обрушивался сильный ливень. Дождь был настолько мощным, что в Шереметьево даже поплыли самолеты.