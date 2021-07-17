Лето кончилось? — На Москву надвигаются аномальные холода и грозы
На столичный регион в субботу, 17 июля, обрушился мощный ливень. В городе снова затапливает дороги и тротуары. Но дальше будет только хуже, убеждены синоптики.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Instagram @yooz210, @karta2000, @yorkie_alice_smile_dog, @suleiman_adzhiev, @suleiman_adzhiev, @_sun_shine_lady_, @ya.belles
На смену изнуряющей жаре в Москву придут грозы. Утром в субботу, 17 июля, сотрудники МЧС России экстренно распространили сообщение о скором изменении погоды в российской столице. И прогноз сбылся! После полудня на город обрушился сильный ливень с грозой.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ожидаются гроза, ливневый дождь и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сообщали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Несмотря на ливни и грозы, в выходные в Москве сохранится жара. Поэтому «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в столице ранее, был продлен до вечера субботы.
«Очень высокая температура. Сильная жара, 30−32 градуса», — говорится в предупреждении Гидрометцентра РФ, которое цитирует EADaily.
В воскресенье воздух и вовсе прогреется до 33 градусов. А вот следующая неделя принесет сюрпризы. Резкое «аномальное» похолодание жителям столицы стоит ожидать уже с понедельника.
«Начиная со среды температура возвращается к своей норме, в диапазоне от 20-25 градусов, но это окажется, как обвал небывалого холода, будет казаться, как будто воздушные массы пришли с полюса, потому что изменение погоды ожидается резкое, а москвичи уже, все-таки, привыкли к жаре», — рассказал «Интерфаксу» руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
Тем не менее такую температуру нельзя назвать ненормальной, скорее она опустится до климатической нормы. Впрочем, похолодание будет недолгим. По словам эксперта, до конца июля в Москву снова вернется жара. Однако отметка столбика термометра не будет зашкаливать привычные 30 градусов. Она будет ниже в среднем на один — два градуса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 июля на Москву уже обрушивался сильный ливень. Дождь был настолько мощным, что в Шереметьево даже поплыли самолеты.
- 16 июл
- Возможны дожди, местами сильные: улицы российских городов уходят под воду
- 16 июл
- Как охладить комнату без кондиционера в жару? ТОП-5 способов
- 16 июл
- Мощный шторм превратил «Шереметьево» из воздушной гавани в водную — видео
- 16 июл
- «Это часть моего плана»: Джон Керри пошутил по поводу аномальной жары в России
- 15 июл
- Когда категорически нельзя включать кондиционер? — отвечает ученый
- 15 июл
- «Плавающие» самолеты в аэропорту, поваленные деревья, затопленные дороги! Шторм в Москве
- 15 июл
- Разрушительное наводнение в Европе: десятки погибших и пропавших без вести
- 15 июл
- Столб от земли до небес: «Пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
- 15 июл
- От каких продуктов стоит отказаться, чтобы благополучно пережить жару?
- 14 июл
- Как пережить аномально резкие скачки погоды без вреда для здоровья?
Читайте также
32%
-0.05 87.57
-0.26
Нашли ошибку?