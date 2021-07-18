Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Ситуация с тяжелой болезнью певицы МакSим очень напоминает трагическую историю ее коллеги по цеху Юлии Началовой. И в первую очередь, потому что от поклонников скрывают истинное — более серьезное, чем озвучивают представители — положение дел. Такое мнение высказывают поклонники находящейся в коме знаменитости.

Пресса кишит новостями о состоянии Марины Максимовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.). Некоторые из них поставляют сотрудники ее команды, некоторые людьми из окружения, другие попросту выдумываются. Не зря Сергей Шнуров в своем едком стихотворении отметил — все ради просмотров и лайков. Вот и фанаты засомневались, не напрасны ли их надежды на исцеление кумира. Они обращают свои вопросы к директору Максимовой Маргарите Соколовой.

Instagram @sokllovamargarita

«В случае с Юлией Началовой тоже все опровергали до последнего. Тоже говорили, что не знаем, она в Риме, все у нее нормально. Потом говорили, ну, в коме, состояние стабильное… А в итоге там все было правдой, что писала пресса. Они же не с неба берут эту информацию», — заявила одна из подписчиц Соколовой.

В ответ представитель МакSим призвала фолловеров соблюдать личные границы и довольствоваться той информацией, которую им предоставляют. Она не отрицала, что артистка в тяжелом состоянии и посочувствовала всем, кто переживает и надеется на чудо. Все, что остается, как близким, так и всей стране, отметила Соколова, верить и молиться о выздоровлении Максимовой.

«Нельзя никому вторгаться в частную жизнь. Нельзя жить без правил и морали! Люди не хотят понимать чужую боль, они думают, что боль — это только, когда им больно. А что чувствуют другие, многим все равно. Им хочется почесать языки, вынести все тонкости на всеобщее обозрение. Ну разве этим можно кому-то помочь? Или облегчить участь больного человека. Или поднять его со одра болезни? Не думаю, что Марине понравился весь этот «балаган“», — ответила Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

По словам директора МакSим, она сейчас мечтает только о спокойствии и тишине. Но получить желаемое не сможет, пока публика не поймет: огромное количество написанных статей с жуткими заголовками не спасет положение. А если смиренно молиться и ждать, возможно, благая весть рано или поздно придет.

«Не надо сравнивать случаи (Началовой и МакSим. — Прим. ред.). Да, я думаю, все имеют право на личное пространство. И вы тоже, наверное, не хотели бы, чтобы вашу частную жизнь выложили на всеобщее обозрение», — заключила Соколова.

Некоторым фанатам показалось обидным, что в ходе творческих пиар-компаний их вовлекают в жизнь звезд по-максимуму, а когда те же люди волнуются о здоровье, получают одно: «Не ваше дело». Другие предположили, что представители МакSим не спешат раскрывать всю правду, потому что сейчас шумиха им не выгодна. К просьбе Соколовой тихо помолиться за ее подопечную прислушаться готовы далеко не все.

Марину Максимову госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прокомментировала отказ правого легкого у МакSим ее представитель Яна Богушевская.