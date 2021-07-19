Дочь Долиной показала, как сейчас выглядит могила Началовой — фото
Близкая подруга скончавшейся певицы побывала на Троекуровском кладбище, где та похоронена.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина показала, как выглядит могила исполнительницы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году. Вместе с матерью и дочкой Сашей она посетила место захоронения своей близкой подруги и опубликовала снимок в своем Instagram.
«Счастье не вешает нос, Кися», — так подписала кадр девушка.
Судя по фото, могила очень ухожена, по периметру украшена живыми цветами, стоящими в вазах.
Фолловеры Ангелины отметили, что до сих пор не могут поверить в смерть Юлии.
«Она живет в наших сердцах навсегда»;
«Не верится, что Юлии Началовой нет!»;
«Очень красивый памятник», — написали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Долина с внучкой оставили подарок на могиле Юлии Началовой.
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