«Танцуйте так, как будто на вас никто не смотрит»: Бузова о своих плясках на вечеринке
Кадры с отжигающей на танцполе ведущей вызвали бурное обсуждение поклонников.
Фото: Instagram @buzova86
Поющая телеведущая Ольга Бузова отреагировала на бурные обсуждения ее танцев в сети. После возвращения из Африки звезда посетила светскую вечеринку, где бурно отжигала. Пляски знаменитости показал в сторис Алеся Кафельникова. Впрочем, Бузова не стыдится своего поведения.
«Пока все обсуждают мои танцы, хочу пожелать всем также отдыхать, кайфовать, танцевать, как танцую я. Танцуйте так, как будто бы на вас никто не смотрит, не видит и не снимает», — прокомментировала Ольга Бузова.
Ответное видео ведущая записала во дворе. Обращаясь к фолловерам, поющая телеведущая слегка пританцовывала.
Бузова отметила, что пока в ее сторону льется негатив, она уже с раннего утра активно работает. Всем хейтерам поп-дива пожелала быть счастливыми.
Ранее Модель Алеся Кафельникова записала необычные танцы знаменитой блондинки и выложила их в Instagram. Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо. 5-tv.ru писал, как Миро прокомментировала отдых Бузовой.
- 25 июл
- «Танец одинокой женщины в печали»: Миро о странных плясках Бузовой на вечеринке
- 25 июл
- «Жизнь одна»: Кафельникова показала, как Бузова ушла в отрыв на танцполе
- 25 июл
- «Видео с раками»: Федункив высмеяла оголяющую ягодицы Бузову
- 24 июл
- Экс-бойфренд Ольги Бузовой пригласил участницу проекта «Дом-2» на свидание
- 23 июл
- «Хочет любви»: почему рэпер ST начал писать песни для Ольги Бузовой?
- 20 июл
- В МХАТе объяснили, почему не продлили договор с Бузовой на будущий сезон
- 20 июл
- МХАТ опроверг продление договора с Бузовой на новый сезон
- 19 июл
- «Алло, Дав»: Бузова опубликовала видео, где ей якобы звонит Манукян
- 19 июл
- «Флаг им в руки»: Гаспарян объяснил, почему МХАТ продлил контракт с Бузовой
- 19 июл
- Новый контракт: сколько Бузова получит за два спектакля во МХАТе в сентябре?
Читайте также
39%
0.08 86.85
-0.07
Нашли ошибку?