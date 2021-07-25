«Танцуйте так, как будто на вас никто не смотрит»: Бузова о своих плясках на вечеринке

Поющая телеведущая Ольга Бузова отреагировала на бурные обсуждения ее танцев в сети. После возвращения из Африки звезда посетила светскую вечеринку, где бурно отжигала. Пляски знаменитости показал в сторис Алеся Кафельникова. Впрочем, Бузова не стыдится своего поведения.

«Пока все обсуждают мои танцы, хочу пожелать всем также отдыхать, кайфовать, танцевать, как танцую я. Танцуйте так, как будто бы на вас никто не смотрит, не видит и не снимает», — прокомментировала Ольга Бузова.

Ответное видео ведущая записала во дворе. Обращаясь к фолловерам, поющая телеведущая слегка пританцовывала.

Instagram @buzova86

Бузова отметила, что пока в ее сторону льется негатив, она уже с раннего утра активно работает. Всем хейтерам поп-дива пожелала быть счастливыми.

Ранее Модель Алеся Кафельникова записала необычные танцы знаменитой блондинки и выложила их в Instagram. Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо. 5-tv.ru писал, как Миро прокомментировала отдых Бузовой.