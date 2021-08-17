Читал инструкцию, как кормить попугаев: загадки гибели мэра Кривого Рога

В деле о гибели мэра Кривого Рога изначально больше вопросов, чем ответов. Однопартиец погибшего, народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на сайте партии «ОПЗЖ» приводит информацию о том, что делал чиновник незадолго до смерти.

По словам Рабиновича, Павлов всего за несколько часов до гибели «пребывал в отличном настроении».

«В девять часов вечера Павлов разговаривал со своей женой, шутил и обсуждал с ней возможную покупку новой собаки… Так ведет себя человек, который хочет покончить с собой? В конце концов, последняя бумага, которую он брал в руки, — это инструкция о том, как правильно кормить попугаев… Это разве самое важное, о чем нужно думать перед смертью, скажите?!.» — вопрошает Рабинович.

Сейчас рассматривается три основные версии гибели Павлова. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, причин произошедшего не так много.

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — цитирует Шевченко украинский телеканал.

При этом однопартийцы Павлова уверены, что мэра убили.

«Я уже направил депутатский запрос в связи со случившимся в Кривом Роге. Более того, мы провели свой опрос, и его результаты показали: 98% криворожан не верят в самоубийство Константина Павлова», — заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире украинского телеканала.

Представители партии полагают, что знают, кому была выгодна смерть депутата — победа Павлова на последних выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

Истинную причины произошедшего предстоит выяснить следствию, но уже сейчас понятно, что нестыковок в деле немало. К примеру, есть информация, что в телефоне мэра Кривого Рога оказалась удалена вся переписка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили украинские СМИ. Возможно ли, что чиновник намеренно «подчистил» какие-то сведения, которые могли стать достоянием гласности?

Еще одно несоответствие. На видео с камеры наблюдения, запечатлевших последние минуты жизни, чиновник ходит по дому в тапках на босу ногу. В то время как на фото после роковых выстрелов, на теле надеты черные носки. В сети активно обсуждают это обстоятельство, однако пока не ясно, что же на самом деле происходило в доме мэра непосредственно перед его смертью.

Ранее стало известно, что 15 августа тело чиновника было обнаружено на пороге собственного дома с огнестрельным ранением. По данным следствия, выстрел был произведен из оружия самого Павлова.

Погибший Константин Павлов занимал пост мэра Кривого Рога с 2020 года, тогда он победил на выборах от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Был также депутатом Украины VII и VIII созывов.

Ранее 5-tv.ru писал, какой путь прошел Константин Павлов прежде, чем стать чиновником.