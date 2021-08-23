Не только выплаты 10 тысяч рублей: о чем говорил Путин на встрече с «Единой Россией»

Праздничные мероприятия прошли и на Поклонной горе в Москве — участие в них принял Владимир Путин. Также президент встретился с представителями партии «Единая Россия», где сделал ряд важных заявлений. Так, каждому пенсионеру до конца года предлагается выплатить по десять тысяч рублей, военным — по 15 тысяч.

Кроме того, президент затронул темы коронавируса и ситуацию в Афганистане — стоит ли ждать наплыва боевиков в нашей стране? Главные тезисы выступления собрала корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай.

В руках у активистов, на лацканах пиджаков, на капоте президентского Aurus — государственный флаг Российской Федерации. Теперь он гордо реет и над Поклонной горой.

Знаковое для страны место. Символичный состав участников церемонии. Первые лица федерального списка партии «Единая Россия». В Музее Победы Владимир Путин объясняет почему предложил именно этим людям вести крупнейшую партию страны на выборы в парламент.

«Я исходил из того, что в этом списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения: и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни; нет сомнений у подавляющего большинства, что они на месте и эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», — сказал Путин.

На лацкане Сергея Лаврова — звезда Героя труда. Пиджак Сергея Шойгу украшает звезда Героя России. Они не только сегодня ближе всего к президенту. Оба также стоят на страже интересов страны. Так что не всегда понятно: у кого в руках — оружие, а у кого — мягкая сила.

«Наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится, даже министр заулыбался, напоминать Сергею Викторовичу, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил президент.

Министр обороны докладывает: российская армия сегодня на 70% оснащена самым современным вооружением. И теперь Сергей Шойгу мыслит еще масштабнее: о городах, которыми будет прирастать Сибирь.

«Можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, можно было бы создать новые города, новую современную промышленность, у нас для этого есть все возможности», — сказал Шойгу.

«Будущее России должно прирастать Сибирью. С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит», — ответил президент

О подчиненных генерал армии на встрече с президентом тоже не забывает. Вооруженные силы страны — люди особого склада. Владимир Путин призывает поддержать семьи военных. Каждый, кто стоит на защите страны, получит специальную выплату. В среднем — по 15 тысяч рублей. Пенсионеры тоже всегда в зоне особого внимания «Единой России».

«Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам, осуществить разовую выплату десяти тысяч рублей. Эта выплата в десять тысяч рублей должна коснуться всех пенсионеров — и работающих, и не работающих, и военных пенсионеров», — подчеркнул глава государства.

За образование в списке лидеров партии отвечает Елена Шмелева. Для большой политики руководитель фонда «Талант и Успех», может быть, и человек новый. Но она точно знает, чего не хватает российским школам.

«Недостаточно просто вставить новые окна, покрасить стены и побелить потолок. Школы должны стать новыми и по своему содержанию. В школу нужно вернуть человеческое достоинство, начать доверять школе и учителю: не подменять контрольными процедурами его ответственность и результат», — высказалась Шмелева.

«Прошу вас использовать те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены в работе по линии „Сириуса“, в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова», — призвал ее в ответ Путин.

Легендарная Коммунарка — 40-я больница Москвы — стала настоящим символом борьбы с коронавирусом. Ее главный врач Денис Проценко теперь тоже в первой пятерке «Единой России». Настаивает: столичный стандарт медицинской помощи, может быть внедрен по всей стране.

«Я говорю о цифровизации медицины, но цифровизации не ради процесса, а цифровизации, в центре которой стоит пациент, у которого упрощается получение информации от анализов до рецептов. Вообще цифра способна сделать здравоохранение абсолютно прозрачным», — сказал главврач Коммунарки.

На встречах с избирателями Проценко просил каждого: вакцинируйтесь. Потому что прививка — осознанный путь каждого.

«Согласен с вами полностью, никого не надо запугивать никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять, нужно показывать все преимущества связанные с прививками Большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли локдауны из-за пандемии. В этой связи нам нужно сделать все, чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы — вакцинация», — ответил Путин.

Экономика — зона особого внимания единороссов. Здесь и особое отношение к малому бизнесу в эпоху пандемии. И сельское хозяйство, которое уже давно с лихвой покрывает потребности страны. Россия во всем полагается на собственные силы, говорит ответственный за внешнюю политику. Сергей Лавров напоминает, что мы никогда не стремились к конфронтации. Но партнеры, свою надежность демонстрируют не всегда.

«При всех попытках затормозить развитие, изолировать Россию, вмешаться в наши внутренние дела, повлиять на предстоящие выборы, при всем этом, когда где то-то полыхнет — очень часто Запад осознает, что без участия России проблемы урегулировать трудно», — заявил глава МИД РФ.

Последний тому пример — ситуация в Афганистане. Западные партнеры сейчас хотели бы, чтобы страны Азии стали буфером между ордой беженцев и Европой, в которую те стремятся. Но Путин считает такое отношение к партнерам России унизительным. К тому же все это — вопрос нашей собственной безопасности.

«Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а может быть и миллионы. А у нас даже нет визовых ограничений. Граница-то какая, тысячи километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла. И поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами! Мы не хотим, чтобы под видом беженцев у нас боевики появились», — подчеркнул российский лидер.

Это значит, что знамя российского парламентаризма должно оставаться в руках тех, кто четко знает как защитить страну и всех, кто в ней живет. Тех, кто понимает, что нужно бизнесу, не дает невыполнимых обещаний. А в этом очень важна наша общая память. И президент приводит самый важный пример.

«„Бессмертный полк“ — это человеческая река памяти, гордости, благодарности предкам. И надежды на лучшее будущее. И чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Государственной думы и ее ядро — „Единая Россия“ — эффективно работали. Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор. И пожелать успехов», — обратился к слушателям Путин.

С момента возвращения триколора минуло ровно 30 лет. Насыщенных и не всегда простых. Как будет жить страна в следующую пятилетку во многом будет зависеть от нового российского парламента. «Единая Россия» пообещала президенту: ведущая политическая сила страны не изменит своему главному принципу — слышать каждого.