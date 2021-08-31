Бузова рассказала о своих ежемесячных расходах: «Я завидная невеста»

|
Егор Измалкин
1 013

Звезда раскрыла фанатам, на что у нее уходят миллионы рублей.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила рассказать поклонникам, сколько она тратит денег за месяц. В сторис своего аккаунта в Instagram она назвала каждую из статей своих расходов.

«Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества, минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я ее трачу», — пояснила звезда.

Ориентировочная цена проведения шоу в «Крокус Сити Холл» Бузовой около 30 миллионов рублей. Но финальная стоимость будет ясна, когда ее озвучит техническая служба площадки.

«Естественно, получается я их заработала, раз трачу», — уточнила Ольга.

Кроме того, Бузова тратится на коммунальные платежи, ремонт жилья и налоги. Она отметила, что недвижимость всегда приобретала собственными силами. Также звезда тратит некоторую часть заработка на путешествия.

«Получается, я завидная невеста», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько Ольга Бузова получит за участие в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» в сентябре.

Тема:
Ольга Бузова
31 авг
Игорь Саруханов считает себя первым учителем пения Ольги Бузовой
31 авг
Ольга Бузова показала свою школьную любовь
31 авг
Бузова сымитировала оргазм в прямом эфире: «Все? Было мало!»
29 авг
Проклова расхвалила Бузову и заявила о готовности выйти с ней на одну сцену
28 авг
В новой песне Манукяна фанаты услышали намек на ребенка от Бузовой
28 авг
Бузова дала советы, как вести себя в отношениях с мужчиной: «Дают — бери»
28 авг
Мужчины Ольги Бузовой: полный список
25 авг
Бузова и Галустян стали ведущими нового экстремального шоу «Звезды в Африке»
22 авг
Бузова и Билан устроили страстные танцы и едва не поцеловались на вечеринке
22 авг
Богослов Кураев предрек Бузовой быстрый карьерный рост в церковной иерархии
+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.28
-0.29 86.67
-0.14
Как за каменной стеной. Какие мужские имена говорят о надежности?

Последние новости

0:16
Оксана Пушкина призвала генпрокурора РФ проверить «Мужское государство»
0:01
День Феклы-свекольницы: что можно и категорически нельзя делать на 1 сентября
23:45
ТОП-5 пар по знаку зодиака, которые просто не могут быть друзьями
23:36
Россияне в 144 странах мира смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23:22
Врач назвал частые ошибки при ношении маски
23:12
Жорин оценил заявление Милонова о «расстреле» Моргенштерна после свадьбы

Сейчас читают

Паралимпиада 2021: скандал с украинским паралимпийцем Игорем Цветовым, почему он отказался…
В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и планшетов
Оговоренному школьницами москвичу отменили приговор за педофилию
За секунду до остановки сердца: опубликовано предсмертное фото актера Диланяна
Бал Сатаны: таролог предрекла страшную судьбу Моргенштерну после «мистической» свадьбы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака