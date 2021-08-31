Бузова рассказала о своих ежемесячных расходах: «Я завидная невеста»
Звезда раскрыла фанатам, на что у нее уходят миллионы рублей.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Поющая телеведущая Ольга Бузова решила рассказать поклонникам, сколько она тратит денег за месяц. В сторис своего аккаунта в Instagram она назвала каждую из статей своих расходов.
«Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества, минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я ее трачу», — пояснила звезда.
Ориентировочная цена проведения шоу в «Крокус Сити Холл» Бузовой около 30 миллионов рублей. Но финальная стоимость будет ясна, когда ее озвучит техническая служба площадки.
«Естественно, получается я их заработала, раз трачу», — уточнила Ольга.
Кроме того, Бузова тратится на коммунальные платежи, ремонт жилья и налоги. Она отметила, что недвижимость всегда приобретала собственными силами. Также звезда тратит некоторую часть заработка на путешествия.
«Получается, я завидная невеста», — подытожила знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько Ольга Бузова получит за участие в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» в сентябре.
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