Бузова рассказала о своих ежемесячных расходах: «Я завидная невеста»

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила рассказать поклонникам, сколько она тратит денег за месяц. В сторис своего аккаунта в Instagram она назвала каждую из статей своих расходов.

«Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества, минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я ее трачу», — пояснила звезда.

Ориентировочная цена проведения шоу в «Крокус Сити Холл» Бузовой около 30 миллионов рублей. Но финальная стоимость будет ясна, когда ее озвучит техническая служба площадки.

«Естественно, получается я их заработала, раз трачу», — уточнила Ольга.

Кроме того, Бузова тратится на коммунальные платежи, ремонт жилья и налоги. Она отметила, что недвижимость всегда приобретала собственными силами. Также звезда тратит некоторую часть заработка на путешествия.

«Получается, я завидная невеста», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько Ольга Бузова получит за участие в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» в сентябре.