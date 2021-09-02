Почему Юрий Шатунов продолжает петь запрещенные песни?

Юра Шатунов впервые за долгое время появился на публике! Из-за чего артист практически никогда не дает интервью? Почему он живет на две страны? Как проводит свободное время? Чем увлекаются дети кумира 80-х? И когда закончится судебный процесс певца с заклятым врагом Андреем Разиным? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Появление Юры Шатунова на творческом вечере Димы Билана стало настоящим сюрпризом для всех присутствующих. Ведь бывший солист «Ласкового мая» — редкий гость на светских мероприятиях.

47-летний Шатунов среди молодежи чувствовал себя прекрасно. На вопрос, как ему удается так шикарно выглядеть, отвечал с фирменной улыбкой.

«То, что есть, портить не надо. Только и всего», — заявил певец.

На сцене артист зажигал, как и 30 лет назад! Шатунов исполнил одну из песен Димы Билана.

«Он исполнил, вроде бы ориентируясь под мой стиль, а потом, спустя время, получилось так, что попросил меня исполнить эту песню. Потому что кроме меня, как мы выяснили, никто исполнить не смог», — рассказал Юрий Шатунов.

Поклонники надеются, что Шатунов включит эту песню в свою концертную программу. Ведь с некоторых пор хит «Белые розы» артисту петь официально запрещено.

Композитор Сергей Кузнецов еще на заре своей карьеры передал все права на песни «Ласкового мая» Андрею Разину. А тот, в свою очередь, несколько лет назад продал их одной музыкальной компании. По данным СМИ, сумма сделки составила один миллион долларов. После этого Юра Шатунов лишился возможности законно исполнять знаменитые хиты.

«Сегодня на моем канале была удалена песня „От белых роз“. Это было сделано Андреем Разиным. Таким образом он воплощает свои угрозы в действия», — написал Шатунов на странице в Instagram.

«Да он придурок, честно говоря. Я даже видела съемку: он выходит на сцену и голосом Шатунова поет. Даже не стесняется», — заявила Любовь Успенская.

Шатунов уверен: это вопиющая несправедливость! Ведь именно его голос полюбили миллионы людей. А значит, в том, что песни стали поистине народными — его заслуга.

«Самое главное, кто ее исполняет и как. То есть много песен, но хитами становятся единицы», — считает Шатунов.

Борьба двух бывших коллег продолжается уже много лет. На последнем заседании суд окончательно запретил Юре исполнять на концертах «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие нетленки. Всего — 27 названий. Значит, теперь Шатунову придется искать новые песни. Главное, чтобы было на что.

«На сегодняшний день они потратили уже 18 миллионов, но суды пока на моей стороне», — рассказал продюсер Андрей Разин.

Артист решение суда принял болезненно. Ведь эти композиции для него слишком много значат. Особенно — «Белые розы», с которых много лет назад начался его музыкальный путь.

«Эта песня — мое все. И не только она одна, слава богу, мне повезло в этой жизни гораздо больше, чем многим артистам, у которых нет за всю жизнь ни одной хорошей песни», — признался артист.

«Тут он смог попасть то ли в сердце, то ли в душу каждого человека. Так, чтобы эти вроде бы простые мелодии и очень примитивные тексты, вдруг, стали золотым архивом, что ли, музыки», — считает светский журналист Феликс Грозданов.

Но Разин непреклонен. Продюсер объясняет: он до сих пор не может простить Шатунову его решение начать сольную карьеру. И воспринял этот поступок как предательство.

«Он категорически кричал всегда всем организаторам „Ни в коем случае не говорите, что я имею отношение к группе "Ласковый май". Я — Юра Шатунов, я самостоятельный, я никогда не работал“» — вспоминает Андрей Разин.

«Поскольку они с Юрой плохо расстались, то решил Разин его наказать, все эти песни оставить себе», — считает светский журналист Феликс Грозданов.

После ухода из коллектива Шатунов покинул и страну. Уехал в Германию. Сейчас у него собственный дом в Мюнхене, оборудованный по последнему слову техники. В нем есть даже студия звукозаписи. Но родину певец не забывает. И приезжает сюда на гастроли.

«Поскольку моя работа обязывает быть везде — я живу везде», — пояснил певец.

«Кем он пойдет в Германии работать? Ну, дворником? Слесарем? Сантехником? Зачем ему это нужно, если он может приехать в Россию, дать два-три концерта и обеспечить себя и всю свою семью?», — задался вопросом журналист Денис Сорокин.

По словам артиста, все свободное время он старается посвящать близким: жене Светлане, сыну Дэннису и дочери Эстелле.

«Компьютерные игры, общение, отдых, плавание, я не знаю, веселье. Ну, все, что нравится детям», — рассказал Юрий Шатунов.

Рядом с ними он не звезда, а просто муж и папа. И заботы у него в эти моменты совсем не звездные. Например, подготовка к новому учебному году.

«Уже готовы, уже готовы. Все куплено: книжки, тетрадки, все», — поделился музыкант.

«Представляете какая у него надломленная была психика в юном возрасте. Такая слава. Сколько скандалов, сколько желаний. Его разрывали просто на сцене», — рассудила телеведущая Анна Калашникова.

Кажется, Шатунов совсем не скучает по тем временам, когда собирал стадионы.

«Не надо возвращать то, что ушло. Оно безвозвратно. Нужно искать то, что впереди. Там популярность, а там прошлое», — считает музыкант.

Но Юра явно лукавит. Ведь его популярность, может, и стала чуть меньше, но совсем никуда не ушла. Поклонники по всей России до сих пор мечтают прийти к нему на концерт. И конечно, все они хотят услышать любимые хиты.

«Шатунов — это наша молодость. Это первый поцелуй, первые эмоции. Именно поэтому, я думаю, он будет еще очень много лет до нашей старости», — признался журналист Денис Сорокин.

Шатунов делится: затянувшаяся тяжба с Разиным изрядно потрепала ему нервы. Но он не собирается сдаваться. Певца совершенно не смущает, что у его оппонента более богатый опыт в судебных делах.

И он действительно смеется! На вечеринке после творческого вечера Билана Юра как ни в чем не бывало радовал публику золотыми хитами. В качестве подтанцовки — Ольга Бузова и Яна Рудковская.

Андрей Разин пока никак не отреагировал на дерзкую выходку Юры Шатунова.