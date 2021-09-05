Ксения Бородина резко отозвалась об Ольге Бузовой: «Безвкусица»

Телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым демонстрирует резкую смену имиджа. На ее странице в Instagram появляется все больше снимков и видео в чувственных образах и очень открытых нарядах.

Некоторые поклонники критикуют телеведущую за излишнюю сексуальность, а недавно подписчики сравнили ее с бывшей коллегой по «Дому-2» Ольгой Бузовой, которая нередко поражает поклонников откровенными фото и обсуждением своей лично жизни.

Бородина опубликовала фото в облегающем кожаном платье на бретельках с провокационным разрезом.

Образ роковой красотки пришелся по вкусу большинству поклонников, особенно всех впечатлили потрясающе изящные черно-белые туфли на шпильке с маленьким ремешком вокруг лодыжек.

Но вновь не обошлось без критики.

«Ксения, зачем скатываться до уровня Бузовой? Не надо. Вы лучше во всем. Придерживайтесь этого. Будьте лучше, пожалуйста», — написали телеведущей в комментарии.

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Бородина сочла такое сравнение возмутительным и решила не оставлять его без внимания.

«Ребят, вы шутите что ли? Вы что, разницу в стиле не видите? Там жопа голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей», — высказалась в ответ звезда.

Как пишет Starhit.ru, какое-то время Ксения и Ольга поддерживали дружеские отношения и даже вели совместное шоу «Бородина против Бузовой», которое вскоре закрыли.

Instagram @borodylia

Однако вскоре после неожиданного ухода Ольги Бузовой из «Дома-2» разгорелся конфликт, который никак не утихает. Ксения вместе с другими участниками проекта Владом Кадони и Ольгой Орловой упрекнули поющую телеведущую в том, что она подвела всю группу, отказавшись от участия буквально за несколько часов до старта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина дала отпор всем хейтерам, обсуждающим ее развод.