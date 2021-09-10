Доктор Комаровский: маски пропускают вирус, но носить их все равно нужно
За последние полтора года маски и респираторы стали неотъемлемым атрибутами каждого из нас. Тем не менее некоторые люди пренебрегают ношением этих средств защиты. И очень сильно рискуют, уверен врач.
Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV
Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему необходимо носить маски, если они все равно пропускают частицы вирусов. Этой теме врач посвятил пост на своей странице в Instagram.
«Представьте: вот вы кашляете, из вас вылетают мокрота, слюна, сопли. Без маски эти капли улетят на три метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Это главное. В любом случае маска позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз инфицирующую дозу», — пояснил Комаровский.
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Доктор также отметил, что при отсутствии маски во время близкого контакта суперраспространитель может заразить тысячу человек. Если он будет в маске, то максимум – 200.
Главной зашитой от коронавируса на сегоднйшний день остается вакцинация. В России поставить прививку от COVID-19 может любой желающий. Сейчас в стране применяют четыре препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пульмонолог назвал упражнения, которые помогут восстановить легкие после пневмонии.
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