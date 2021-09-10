Доктор Комаровский: маски пропускают вирус, но носить их все равно нужно

Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему необходимо носить маски, если они все равно пропускают частицы вирусов. Этой теме врач посвятил пост на своей странице в Instagram.

«Представьте: вот вы кашляете, из вас вылетают мокрота, слюна, сопли. Без маски эти капли улетят на три метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Это главное. В любом случае маска позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз инфицирующую дозу», — пояснил Комаровский.

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Доктор также отметил, что при отсутствии маски во время близкого контакта суперраспространитель может заразить тысячу человек. Если он будет в маске, то максимум – 200.

Главной зашитой от коронавируса на сегоднйшний день остается вакцинация. В России поставить прививку от COVID-19 может любой желающий. Сейчас в стране применяют четыре препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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