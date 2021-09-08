Беда за бедой: таролог предсказала, когда у Аниты Цой закончится черная полоса

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 266

Провидица Саона рассказала, что поможет певице побороть одолевшие ее невзгоды.

Фото, видео: globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Беда не приходит одна — эта русская пословица в отношении российской кореянки Аниты Цой точно характеризует ее неудачный год, в отрезок которого уместились, казалось бы, все горести мира. Провидица Саона специально для 5-tv.ru разложила карты таро и увидела, когда у Аниты Цой наконец-то наступит белая полоса.

В июне прошлого года заслуженную артистку России Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом, излечившись от которого, она получила целую букет последствий: в течение полугода восстанавливала легкие после COVID-19, отказала левая рука и ей потребовалась дорогостоящая операция в швейцарской клинике, проявились проблемы с памятью и концентрацией, а вдогонку вирус спровоцировал гормональный сбой и набор веса.

За полгода Анита перенесла потерю близких ей людей: сначала умер отец, оставивший семью, когда девочке было два годика, а затем ушла и мать.

А совсем недавно певица оказалась в инвалидной коляске из-за полученной травмы на ступне: подвернула ногу, из-за чего треснула кость.

Таролог считает, что весь год знаменитость пребывала в черной полосе: так бывает со многими, причем часто действительно напасти валятся одна за другой. Все могло быть и хуже, однако у артистки есть надежная защита.

«Она все еще жива, потому что у нее очень сильный ангел-хранитель, он ее ограждает и дает ей жизнь, чтобы она могла дальше жить и радовать своих поклонников и родных на этом свете», — рассказала провидица.

Саона уверена, что беды скоро покинут ее, так как она уже пережила много неприятного, ведь не зря говорят, что даже после самой темной ночи наступает рассвет, а сильный дождь заканчивается радугой.

«Если человеку дана жизнь через все эти трудности, то он обязательно будет жить. Можно сказать, что Анита будет проживать вторую жизнь, начиная с чистого листа», — подчеркнула Саона.

Предсказательница добавила, что для того, чтобы переход от темной к светлой полосе прошел успешно, народной любимице стоит продолжать следить за своим здоровьем и прислушиваться к его знакам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анита Цой оказалась в инвалидной коляске.

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