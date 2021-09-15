В Москве определили первых победителей лотереи среди вакцинированных от COVID-19
Розыгрыш призов состоялся в центральном офисе Гознака.
Фото, видео: Depositphotos / NewAfrica; 5-tv.ru
Сто тысяч рублей за прививку от коронавируса — получат 500 победителей общероссийской лотереи «Бонус за здоровье».
В центральном офисе Гознака провели первый розыгрыш призов.
В тираже автоматически участвовали все, кто имеет сертификат о прививке, а это более 42 миллионов человек. Номера победителей отбирала компьютерная система случайным образом. Для получения приза нужно всего лишь иметь учетную запись на портале госуслуг.
«Каждый человек, который может проверить эти данные, основываясь на номере сертификата, или получить сообщение на портале госуслуг, в почте увидеть, что он является победителем», — пояснил член тиражной комиссии, генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Деньги переведут на банковскую карту «Мир». Ровно через месяц — 14 октября состоится второй розыгрыш. По 100 тысяч рублей получат еще 500 россиян, прошедших вакцинацию.
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