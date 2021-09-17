Находящегося в коме режиссера Звягинцева отключили от ЭКМО

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Егор Измалкин
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Специалисты готовят знаменитость к тому, чтобы вывести его из медикаментозного сна.

Находящегося в коме режиссера Звягинцева отключили от ЭКМО

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российского режиссера Андрея Звягинцева, который находится в состоянии медикаментозной комы в немецкой клинике, отключили от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом пишет сайт KP.RU.

Специалисты готовят знаменитость к тому, чтобы вывести его из комы. Сколько он пробыл в этом состоянии, неизвестно. По информации СМИ, режиссер пережил 90-процентное поражение легких.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило что Звягинцев был доставлен в больницу в ФРГ. По предварительным данным, после заражения коронавирусом медики решили ввести его в искусственную кому.

По данным 5-tv.ru, Звягинцева госпитализировали еще в июне в Москве. У него упала сатурация до 64%. Сначала тот находился в российской больнице, а затем его перевезли на лечение в Германию. У режиссера обнаружили легочную эмболию — смертельно опасное состояние.

Как писал 5-tv.ru, бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала о его состоянии.

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