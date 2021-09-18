Жорин озвучил позицию Била по вопросу компенсации еще одной пострадавшей в ДТП

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 4 082

Появилась информация, что 33-летняя Юлия Орлова требует 654,5 тысячи рублей.

Жорин озвучил позицию Била по вопросу компенсации еще одной пострадавшей в ДТП

Фото: ТАСС / Пресс-служба Тверского суда

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Адвокат блогера и пранкера Эдварда Била Сергей Жорин прокомментировал претензию еще одной пострадавшей в ДТП на Садовом кольце в Москве. Вслед за Екатериной Манечкиной 33-летняя Юлия Орлова тоже решила получить денежную компенсацию от знаменитости. Девушка, первая сообщившая об аварии с участием Била, требует от него 654,5 тысячи рублей. В сумму якобы включено возмещение имущественного ущерба, моральная компенсация и расходы на экспертизу.

«Он предлагал всем пострадавшим добровольно компенсировать ущерб. С частью пострадавших договорились — другие потребовали слишком много и пошли в суд. Бил относится к этому спокойно и будет исполнять любое решение суда каким бы оно ни было.», — прокомментировал Жорин иск потерпевшей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, блогер и пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Садовом кольце в Москве был приговорен к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Единственной пострадавшей по уголовному делу о ДТП Марии Артемовой блогер ранее выплатил компенсацию и обеспечил ее лечением — в общей сложности по некоторым данным он отдал около 11 миллионов рублей. В свою очередь пострадавшая даже подавала ходатайство о прекращении уголовного дела.

9 августа одна из пострадавших в громкой аварии Екатерина Манечкина обратилась в суд и потребовала возместить ей около двух миллионов рублей. При этом ее представители через СМИ заявили о нечестности Била, который якобы обещал, но не сделал, а его «соратники активно создавали иллюзию того, что он раскаялся и готов возместить ущерб».

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом
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