Жорин озвучил позицию Била по вопросу компенсации еще одной пострадавшей в ДТП

Адвокат блогера и пранкера Эдварда Била Сергей Жорин прокомментировал претензию еще одной пострадавшей в ДТП на Садовом кольце в Москве. Вслед за Екатериной Манечкиной 33-летняя Юлия Орлова тоже решила получить денежную компенсацию от знаменитости. Девушка, первая сообщившая об аварии с участием Била, требует от него 654,5 тысячи рублей. В сумму якобы включено возмещение имущественного ущерба, моральная компенсация и расходы на экспертизу.

«Он предлагал всем пострадавшим добровольно компенсировать ущерб. С частью пострадавших договорились — другие потребовали слишком много и пошли в суд. Бил относится к этому спокойно и будет исполнять любое решение суда каким бы оно ни было.», — прокомментировал Жорин иск потерпевшей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, блогер и пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Садовом кольце в Москве был приговорен к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Единственной пострадавшей по уголовному делу о ДТП Марии Артемовой блогер ранее выплатил компенсацию и обеспечил ее лечением — в общей сложности по некоторым данным он отдал около 11 миллионов рублей. В свою очередь пострадавшая даже подавала ходатайство о прекращении уголовного дела.

9 августа одна из пострадавших в громкой аварии Екатерина Манечкина обратилась в суд и потребовала возместить ей около двух миллионов рублей. При этом ее представители через СМИ заявили о нечестности Била, который якобы обещал, но не сделал, а его «соратники активно создавали иллюзию того, что он раскаялся и готов возместить ущерб».