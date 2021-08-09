Жорин о новом иске от пострадавшей в ДТП с Билом: «Нас с Эдуардом устраивает»

Одна из пострадавших в громкой аварии с блогером Эдвардом Билом, которая произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы, обратилась в суд с требованием возмещения причиненного ущерба. Екатерина Манечкина потребовала возместить ей около двух миллионов рублей. При этом ее представители через СМИ заявили о нечестности Била, который якобы обещал, но не сделал, а его «соратники активно создавали иллюзию того, что он раскаялся и готов возместить ущерб».

«Утверждение о том, что Бил отказался возмещать ущерб Манечкиной не соответствует действительности», — опроверг претензии в адрес своего клиента в интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

Он пояснил, что несколько месяцев назад по согласованию с Эдвардом Билом адвокатами его коллегии «Жорин и партнеры» велись переговоры со всеми участниками резонансного ДТП, включая Екатерину Манечкину. Для оценки состояния ее автомобиля Range Rover был направлен эксперт, который установил — ремонтировать нецелесообразно.

«Стоимость восстановления, согласно экспертной оценке, была соразмерна стоимости самого автомобиля. Поэтому Эдвард через нас сделал предложение, которое мы передали Екатерине через ее представителя Артема — приобрести в качестве компенсации ущерба от ДТП аналогичный автомобиль такой же марки, модели, года выпуска, только технически исправный, то есть в таком же или лучшем состоянии, как он был до аварии», — пояснил Жорин.

Через некоторое время с адвокатами Била вновь связался вышеназванный Артем, который сообщил о согласии Екатерины, но к предложенному она еще просит возместить моральный ущерб в размере полумиллиона рулей. По словам Жорина, Эдвард пояснил, что этот вопрос пока стоит отложить до окончания уголовного дела, а пока он готов, как и обсуждалось ранее, приобрести автомобиль на предлагаемых условиях. Представитель Маничкиной отказался и пропал на продолжительное время.

«И вот буквально в пятницу мы с удивлением узнаем, что Екатерина Манечкина обратилась в суд к Эдварду Билу. И она просит не аналогичный автомобиль, а отремонтировать ее старый автомобиль, что, на мой взгляд, значительно хуже, чем-то, что предлагалось ей моим клиентом изначально и добровольно», — выразил удивление действиями участницы ДТП Сергей Жорин, добавив, что ремонт побывавшей в ДТП машины явно хуже, чем получить в пользование аналогичный, но никогда не бывавший в ДТП.

Но еще большее удивление адвоката вызвали нелогичные действия девушки — сокращение суммы морального вреда в пять раз. К слову, это можно было и в переговорном процессе договориться в досудебном порядке.

«Из чего мы делаем вывод, что кому-то это нужно провернуть все именно в судебном порядке. А поскольку иск уже передан в суд. Дело принято к производству, то такой вариант нас и Эдуарда устраивает, — подчеркивает Жорин. — Он готов, если ей так удобнее, если для нее это лучший вариант».

Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что судебный процесс затянется еще где-то на год. Исходя из практики, даже в случае очень быстрого рассмотрения в этом году вряд ли вступит в законную силу. Звездный адвокат подчеркивает, что Эдвард Бил не отрицает своей вины в ДТП и никогда не отрицал, и он готов выполнить любое решение суда.

«Пока мы с пакетом документов не ознакомились. Ознакомимся и подготовим свою позицию по этому делу и такой вариант даже наверное лучше. Единственное, мы категорически возражаем против недостоверной информации о том, что якобы он отказался в досудебном порядке. У нас есть вся переписка с представителем. Если она будет утверждать, что Бил отказался в досудебном порядке возмещать ущерб, мы оставляем за собой право опубликовать переписку в качестве доказательства», — отметил Сергей Жорин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, блогер и пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Садовом кольце в Москве был приговорен к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Единственной пострадавшей по уголовному делу о ДТП Марии Артемовой блогер ранее выплатил компенсацию и обеспечил ее лечением — в общей сложности по некоторым данным он отдал около 11 миллионов рублей. В свою очередь пострадавшая даже подавала ходатайство о прекращении уголовного дела.