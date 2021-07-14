Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы за массовое ДТП на Садовом кольце

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 015

Резонансное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади. После аварии блогер отдал 11 миллионов рублей на лечение консультанта Госдумы РФ Марии Артемовой, получившей серьезные травмы.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Тверского суда; 5-tv.ru

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Блогер и пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Садовом кольце в Москве был приговорен к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Об этом стало известно 5-tv.ru. Приговор был зачитан в Пресненском районном суде. Молодой человек был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В числе ограничений, которые придется соблюдать пранкеру, входят обязанность не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов утра следующих суток, не выезжать за пределы Москвы и Московской области, не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади. Пранкер Эдвард Бил за рулем Audi на огромной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто. В результате серьезно пострадала водитель Volkswagen — консультант Госдумы РФ Мария Артемова. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Блогера задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Накануне в беседе с журналистами Блогер обвинил потерпевшую сторону в жадности. Он считает, что участники происшествия начали «борзеть» и требовать от него больших сумм, пишет NEWS.ru.

Бил рассказал, что ранее выплатил пострадавшей Марии Артемьевой компенсацию и обеспечил ее лечением — в общей сложности он отдал около 11 миллионов рублей.

Пресненский суд отказал потерпевшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом в ходатайстве о прекращении уголовного дела. Несмотря на то, что виновник аварии примирился с женщиной, ему все равно придется отвечать перед законом. На заседании сторона обвинения призвала назначить пранкеру два года ограничения свободы за преступление, предусмотренное части 1 статьи 264 УК РФ. Суд удовлетворил требование прокурора.

Как писал 5-tv.ru ранее, Эдвард Бил после предыдущего заседания суда рассказал о творческих планах.

 

Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы за массовое ДТП на Садовом кольце

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Тема:
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