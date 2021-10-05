Прямая трансляция стыковки корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем» с МКС

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Светлана Шевченко
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«Киноэкипаж» стартовал для съемок первого в истории фильма в космосе с космодрома «Байконур» в 11.55 по Москве.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем» на борту пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» состоялся в запланированное время — в 11.55 по Москве. На борту — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.

Примерно через два часа они должны будут открыть люки и перебраться на станцию.

Известно, что съемки первого в истории фильма в космосе продлятся до 17 октября. После чего Пересильд, Шипенко и уже находящийся на МКС Олег Новицкий. К слову, для него прилет «киноэкипажа» особенное событие. Он исполнит в картине с рабочим названием «Вызов» одну из ролей, которую до этого он активно репетировал еще на земле. Нюансы сюжета съемочная команда держит в тайне — многого не знает даже Центр управления полетами.

«Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через три часа!» — опубликовал приветственный пост на своей странице в Instagram космонавт в ожидании съемочной группы.

Instagram @novitskiy_iss

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую оценку старта корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем» на борту дали в НАСА.

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