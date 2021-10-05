Прямая трансляция перехода «киноэкипажа» из модуля «Рассвет» на МКС

«Киноэкипаж» приступает к завершающему этапу прилета на Международную космическую станцию (МКС). Чуть более часа назад командир корабля «Союз МС-19» произвел стыковку в ручном режиме из-за отказа автоматики. В ближайшие минуты откроется люк и команда оссуществит переход из модуля «Рассвет» на МКС.

На борту — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.

Команда прилетела для съемок первого в мировой истории фильма в космосе. Рабочее название картины «Вызов», которая повествует о женщине-медике, вылетевшей для проведения космонавту экстренной операции. Нюансы сюжета съемочная команда держит в тайне — многого не знает даже Центр управления полетами.

Известно только, что одну из ролей сыграет уже ожидающий прилета «киноэкипажа» космонавт Олег Новицкий.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» состоялся в запланированное время — в 11.55 по Москве. В НАСА высоко оценили полет команды, назвав его безупречным. В агентстве также собираются осветить стыковку корабля к МКС и приветствие российского экипажа.