Прямая трансляция перехода «киноэкипажа» из модуля «Рассвет» на МКС
Чуть более часа назад командир корабля «Союз МС-19» произвел стыковку в ручном режиме из-за отказа автоматики.
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Роскосмос
«Киноэкипаж» приступает к завершающему этапу прилета на Международную космическую станцию (МКС). Чуть более часа назад командир корабля «Союз МС-19» произвел стыковку в ручном режиме из-за отказа автоматики. В ближайшие минуты откроется люк и команда оссуществит переход из модуля «Рассвет» на МКС.
На борту — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Команда прилетела для съемок первого в мировой истории фильма в космосе. Рабочее название картины «Вызов», которая повествует о женщине-медике, вылетевшей для проведения космонавту экстренной операции. Нюансы сюжета съемочная команда держит в тайне — многого не знает даже Центр управления полетами.
Известно только, что одну из ролей сыграет уже ожидающий прилета «киноэкипажа» космонавт Олег Новицкий.
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» состоялся в запланированное время — в 11.55 по Москве. В НАСА высоко оценили полет команды, назвав его безупречным. В агентстве также собираются осветить стыковку корабля к МКС и приветствие российского экипажа.
- 5 окт
- «Союз МС-19» с «киноэкипажем» на борту успешно пристыковался к МКС
- 5 окт
- Прямая трансляция стыковки корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем» с МКС
- 5 окт
- Прямая трансляция старта с «Байконура» ракеты «Союз-2.1а» с «киноэкипажем» к МКС
- 5 окт
- Госкомиссия допустила к старту «Союз МС-19» с «киноэкипажем» на борту
- 5 окт
- Дочери отправляющейся в космос Юлии Пересильд трогательно обратились к маме
- 4 окт
- У летящей в космос Пересильд появилась жуткая фобия: «Это больной вопрос»
- 29 сент
- Пугачева поддержала собравшуюся в космос Пересильд: «Только крылья распахнуть»
- 19 авг
- МКС изменит орбиту перед прибытием на борт Юлии Пересильд
- 27 июл
- Юлия Пересильд показала фото в скафандре во время подготовки к съемкам первого фильма в космосе
- 2 июл
- «Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемок первого фильма в космосе
Читайте также
67%
-0.35 84.17
-0.47
Нашли ошибку?