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Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко возвращается на Землю с Международной космической станции (МКС) на борту корабля «Союз МС-18» под командованием космонавта «Роскосмоса» Олега Новицкого.

Пересильд и Шипенко провели на орбите 12 дней, работая над первым снятым в космосе художественным фильмом «Вызов». 5 октября знаменитости вместе с космонавтом «Роскосмоса» Антоном Шкаплеровым прибыли на МКС на борту корабля «Союз МС-19».

Новицкий возвращается на Землю спустя 191 день пребывания на МКС. Это третий полет космонавта, во время которого он 3 056 раз облетел вокруг Земли.

Отстыковка «Союза МС-18» от МКС дала официальный старт 66-й долговременной экспедиции на орбите международного экипажа в составе космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке, астронавтов НАСА Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу, Меган Макартур и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Роскосмосе» уточнили время возвращения на Землю корабля «Союз МС-18» с Олегом Новицким, Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Изначально предполагалось, что посадка произойдет в 07:36 по московскому времени. Однако согласно обновленным данным, «киноэкипаж» приземлится на минуту раньше.