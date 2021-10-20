Прямая трансляция совещания Владимира Путина с членами правительства РФ
На повестке дня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Фото, видео: www.globallookpress / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России по вопросам роста заболеваемости коронавирусом в стране.
Глава государства выслушает доклады о ситуации с COVID-19 в России, а затем правительство примет решение по предложению вице-премьера Татьяны Голиковой.
Накануне она предложила ввести на территории страны нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с распространением инфекции в стране. По ее словам, эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, а уровень коллективного иммунитета россиян пока составляет лишь около 45%. Инициативу Голиковой поддержал и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, в субъектах с высоким уровнем эпидемиологической угрозы было предложено объявить выходные с 23 октября по 7 ноября. В свою очередь властям регионов рекомендовано установить жесткий контроль за соблюдением ограничений, а также установить режим самоизоляции для пенсионеров, не прошедших вакцинацию.
Также правительство направит 56 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования и здравоохранения. В рамках этих мер будет осуществляться централизованная закупка дорогостоящих лекарств для стационаров, которые позволят сделать оказание медпомощи более оперативным.
Ранее 5-tv уточнял, что специального обращения президента к россиянам по итогам совещания не планируется.
В последние недели ежесуточная заболеваемость COVID-19 в России достигает рекордно высоких показателей. Так, за последние сутки выявлено более 34 тысячи новых случаев коронавируса.
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