Прямая трансляция совещания Владимира Путина с членами правительства РФ

|
Ксения Темникова
Live 7 237

На повестке дня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Фото, видео: www.globallookpress / Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России по вопросам роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Глава государства выслушает доклады о ситуации с COVID-19 в России, а затем правительство примет решение по предложению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Накануне она предложила ввести на территории страны нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с распространением инфекции в стране. По ее словам, эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, а уровень коллективного иммунитета россиян пока составляет лишь около 45%. Инициативу Голиковой поддержал и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, в субъектах с высоким уровнем эпидемиологической угрозы было предложено объявить выходные с 23 октября по 7 ноября. В свою очередь властям регионов рекомендовано установить жесткий контроль за соблюдением ограничений, а также установить режим самоизоляции для пенсионеров, не прошедших вакцинацию.

Также правительство направит 56 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования и здравоохранения. В рамках этих мер будет осуществляться централизованная закупка дорогостоящих лекарств для стационаров, которые позволят сделать оказание медпомощи более оперативным.

Ранее 5-tv уточнял, что специального обращения президента к россиянам по итогам совещания не планируется.

В последние недели ежесуточная заболеваемость COVID-19 в России достигает рекордно высоких показателей. Так, за последние сутки выявлено более 34 тысячи новых случаев коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 окт
Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
20 окт
Силовикам предложили следить за соблюдением антиковидных мер в ТЦ
20 окт
Распространяющийся в Британии вид коронавируса может быть заразнее дельта-штамма
20 окт
Иммунолог рассказал, кто получит постоянный медотвод от COVID-вакцинации
20 окт
Альтернатива локдауну: в театрах и ресторанах Петербурга оценили идею ввести QR-коды
20 окт
Бывшая жена Шнурова закрыла ресторан из-за пандемии: «В статистику жертв +1»
20 окт
Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом
20 окт
Вирусолог оценил опасность обнаруженного в Британии нового штамма коронавируса
19 окт
Неизбежные меры: как Петербург готовится к вводу системы QR-кодов
19 окт
Мишустин назвал «необходимыми» решения о нерабочих днях и QR-кодах
+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.97
-0.20 82.68
0.22
Названы главные плюсы и минусы каждого знака зодиака

Последние новости

14:42
Голикова попросила Путина сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
14:41
20 октября — День военного связиста в России
14:33
«Имеет тенденцию к усложнению»: Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в РФ
14:26
Водители Хабаровска прорывались домой через стену огня
14:20
Сыгравший Мориарти Виктор Евграфов предчувствовал свою смерть: «Отлетаю я от вас»
14:09
Писал музыку для Эмиля Кио и Юрия Никулина: биография Владимира Михайлова

Сейчас читают

Прямая трансляция совещания Владимира Путина с членами правительства РФ
Названы главные плюсы и минусы каждого знака зодиака
Способные нести ядерное оружие бомбардировщики ВВС США пролетели над Черным морем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака