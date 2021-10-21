И квартиры, и телефоны: Бузова снова опозорила якобы сидящую на ее шее сестру

В очередном интервью поющая телеведущая призналась, что щедро одаривать родственницу с мужем — ее традиция.

Ольга Бузова подбросила дров в костер скандала, связанного с ее покровительством над сестрой и вообще всеми родственниками. После истории с якобы купленной Анне Бузовой квартиры поющая телеведущая в очередном интервью заявила, что на каждый Новый год покупает младшенькой и ее мужу новые телефоны.

Ольга Бузова обмолвилась о дорогих подарках, рассказывая о том, сколько денег тратит на запись одной песни и на чем привыкла экономить. По словам звезды, самой дорогой композицией в ее репертуаре стала «Принимай меня» — только трек стоил больше миллиона рублей, не говоря уже о записи в студии, сведении и мастеринге.

Поэтому, призналась Бузова, на некоторых вещах приходится экономить. Артистка отметила, что для творчества никаких денег не жалко, а на одежду — даже очень. Она также не спешит обновлять свой iPhone, пользуется старой моделью. 200 тысяч рублей, примерно столько стоит последняя модель, Ольга Бузова предпочитает вложить в костюмы для своего шоу, а не в гаджет.

«Новый я куплю своей сестре и ее мужу, потому что у нас традиция — в Новый год я всегда им дарю новые телефоны. Мне не нужен новый телефон, старый меня работает и ладно», — сказала звезда «Дома-2» сайту KP.RU.

Прежде в интервью Teleprogramma.pro Ольга Бузова заявила, что материально поддерживает всю свою семью: ежемесячно отправляет родителям и бабушкам определенные суммы, а сестре Анне помогла купить квартиру мечты. Младшая Бузова отреагировала на эти слова молниеносно и весьма резко.

«Реально??? Мы хотим еще одну квартиру тогда! Раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем!» — написала она в Instagram, на что Ольга публично никак не ответила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова распланировала свою жизнь на 20 лет вперед. В ее список обязательных дел включены в том числе замужество и рождение ребенка. Телеведущая призналась, что уже готова стать матерью, причем обязательно двоих — мальчика и девочки.