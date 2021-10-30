Где ваши шапки? Россию накроют февральские морозы в ноябре

В отдельных регионах необъятной столбик термометра может опуститься до 30 градусов мороза!

Сильные морозы ударят в ряде регионов России в первых числах ноября. Синоптики предупреждают: пора кутаться в пуховики и шапки — температура воздуха может опуститься до 30 градусов ниже ноля.

В беседе с URA.RU руководитель центра «МЕТЕО», эколог Александр Шувалов уточнил, что в февральских холодах окажутся, преимущественно, регионы Урала и юга Западной Сибири. В ближайшие ночи 20-градусные морозы ожидаются в Сургуте, Тюмени, Омске и Нижнем Тагиле. А в Ханты-Мансийске столбик термометра может варьироваться в пределах 27 градусов ниже ноля.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина подтвердила эти данные, заметив, что все дело в атлантическом циклоне, что накроет указанные области в начале ноября.

«Атлантический циклон двигается с запада по северу, не заходя в центр европейской России, и если на Урале арктический воздух немного разбавляется, то на севере холод пересиливает. Первые серьезные морозы ожидаются 1 ноября в центральных районах Ханты-Мансийского округа, ночью до -22, -27, днем в западной половине до -15, по восточной -13, -18, местами до -23. И такая морозная погода сохраниться до 3 ноября. При этом на Ямале не так серьезно холодно — в ночь на 1 ноября около -20, -23 градусов и днем до -12, -17», — уточнила Паршина.

По ее словам, первые заморозки накроют также Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Сильные ветра будут гулять в горных местностях Алтая. В этих регионах по ночам температура воздуха может опускаться до десяти-двенадцати градусов ниже ноля, а днем — до восьми.

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