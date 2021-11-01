Пригожин об отказе МХАТа сотрудничать с Бузовой: «На хайпе был ажиотаж»

Продюсер не исключил, что профессиональных артистов на театральной сцене скоро окончательно вытеснят популярные блогеры.

Премьерные постановки спектакля с участием Ольги Бузовой на сцене Московского Художественного академического театра имени Горького (МХАТ) вызвали «ажиотаж на хайпе», а дальше возник «определенный общественный резонанс». Так решение руководства театра отменить постановку «Чудесный грузин» для 5-tv.ru прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

«Возможно, сначала на хайпе был ажиотаж, а дальше возник определенный резонанс общественный. <…> Решение Кехмана (директора МХАТа об отмене спектакля с Бузовой — Прим. ред.) не знаю, насколько правильное или нет, но то, что с продажами могут быть проблемы, у меня в этом нет сомнений никаких. Потому что это не может быть на постоянной основе, это разовая акция — то, чего добился господин Бояков (бывший худрук МХАТа — Прим. ред.)», — сказал Пригожин в комментарии 5-tv.ru.

Продюсер подчеркнул, что приглашение поющей ведущей в спектакль одного из лучших театров страны возможно только в «эпоху хайпа».

«Мы живем в эпоху хайпа. С одной стороны, я не могу осуждать Боякова. С другой стороны, я понимаю, что он пошел по легкому пути. Вопрос заключается в том, что Бузова ведь не в спектакле Чехова играет, не классическую роль, а какой-то новый спектакль „Чудесный грузин“. Окей, там может играть кто угодно, по большому счету, в этом спектакле», — считает собеседник 5-tv.ru.

Певица Валерия — «королева». Поэтому и отказалась от роли в «Чудесном грузине»

Пригожин напомнил, что роль певицы кабаре, которая досталась Бузовой в резонансной постановке, сначала предлагали его супруге, певице Валерии. Однако она отказалась, так как не захотела отвлекаться на «театральные эпизоды».

«Для нас работа в нашей традиционной классической истории важнее, чем какие-то театральные эпизоды. Если Валерии что-то играть, то что-то большое — не эпизодическую роль, а главную. Тогда это интересно и имеет смысл. Она — королева и должна играть какие-то большие истории. И она сыграла бы блестяще любую роль. Она актриса, певица талантливая», — пояснил Пригожин.

Из-за «эпохи хайпа» профессионалы остались не у дел. В частности, дочь Пригожина Шена

Продюсер также посетовал, что в нынешнюю «эпоху хайпа» профессиональные актеры остаются не у дел, а их место на сцене занимают популярные, но не имеющие никакого отношения к театральному искусству персоны, подобные Бузовой. В пример Пригожин привел свою дочь, певицу Шену, которая отучившись на актрису, не смогла устроиться на работу по профессии.

«Хотелось бы, чтоб в театре играли люди, которые окончили театральные вузы, которые мечтают играть в театре. Меня что поражает: наша дочка, певица Шена, закончила Щукинский институт и не смогла устроиться ни в один театр. Она хотела пойти туда без связей, без родительской опеки — просто прийти и устроиться. Никто ее никуда не взял! <…> Вот вам ответ на все вопросы. Я не удивлюсь, если завтра блогеры будут играть в театре», — резюмировал Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вокруг отмены спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой продолжает нарастать скандал. Так, поющая ведущая обвинила руководство МХАТа во вранье по поводу ее вины в плохой продаже билетов на постановку.