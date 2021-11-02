Мама Ольги Бузовой об отмене спектакля во МХАТе: «Плевок в зрителя»

Мама телеведущей, певицы и (теперь уже) актрисы театра Ольги Бузовой Ирина Александровна крайне возмущена отменой спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Владимир Кехман, недавно назначенный гендиректором театра, отменил спектакль в котором играла экс-звезда «Дома-2». Точнее говоря — перенес на неопределенный срок, называя причиной такого решения плохие продажи билетов. Однако сама певица рассказывала, что дело не в этом — все билеты на спектакль были уже распроданы. Довершает скандал увольнение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

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Мать звезда телестройки Ирина Бузова в стороне не осталась — в интервью сайту KP.RU она рассказала, как относится к произошедшему. Она спектакль, разумеется, видела.

«Не в моих правилах обсуждать то, что сама не читала или не видела. Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль „певички Шанталь“. Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой», — гордится дочерью Ирина Александровна.

Она также выразила сочувствие тем, кто случайно оказался в центре этого скандала — другим актерам, участвовавшим в спектакле.

«А что, в театрах можно нарушать договорные обязательства? Они работают не в правовом поле „Трудового кодекса“? Сочувствую всем участникам постановки, которые оказались невольными заложниками подковерных интриг. Спасибо Эдуарду Боякову и за „Лес“, и за „Веселого грузина“», — сказала мать поющей телеведущей.

Она также уточнила, что причин нарушать договор не видит — и посчитала своим долгом напомнить, что это не просто бумажка.

«Договор — это прежде всего отношения! Раньше было понятие: дело чести — держать слово. Очевидно, что это было раньше», — печалится Ирина Бузова.

Но больше всех, по ее мнению, в результате этих «подковерных интриг» пострадал зритель. Ведь именно публика, в итоге, остается ни с чем из-за отмены постановки.

«На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена — плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!» — уверена Ирина Александровна.

Сама Ольга Бузова больше всего чтит честность — и, выражая сожаления уволенному Эдуарду Боякову, призвала нового гендиректора Владимира Кехмана честно и в лицо признаться, если она ему чем-то не нравится.

«Со мной попрощались в смс некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря… Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!» — возмущалась певица.

Сам Эдуард Бояков объяснил, что действительно ушел с поста худрука по просьбе Владимира Кехмана, но Ольга Бузова ни при чем. Ранее 5-tv.ru рассказывал о публикации на личной странице театрального деятеля в Facebook — он рассказал, что причиной его ухода из театра стало его отношение к Татьяне Дорониной и нежелание «играть в оппозицию».