Гидрометцентр предупредил россиян о грядущих погодных аномалиях

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Василий Заика
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По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, наиболее заметные отклонения от нормы ожидаются на Урале.

Гидрометцентр предупредил россиян о грядущих погодных аномалиях

Фото: Depositphotos / kvkirillov

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС предупредил россиян о погодных аномалиях, которые вот-вот накроют ряд регионов страны.

Специалист отметил, что существенные отклонения от нормы ожидаются на Урале. Там температура воздуха уже с 15 ноября может заметно снизиться.

«Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже -15… -18 градусов, в Курганской области — даже до -20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — -5… -10 градусов», — пояснил Роман Вильфанд.

Тем временем жители Москвы с 15 ноября ощутят на себе «пушкинскую погоду»: будет солнечно, морозы днем и ночью в пределах -5 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва встретила первый снег «днем жестянщика».

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