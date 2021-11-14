Гидрометцентр предупредил россиян о грядущих погодных аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС предупредил россиян о погодных аномалиях, которые вот-вот накроют ряд регионов страны.

Специалист отметил, что существенные отклонения от нормы ожидаются на Урале. Там температура воздуха уже с 15 ноября может заметно снизиться.

«Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже -15… -18 градусов, в Курганской области — даже до -20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — -5… -10 градусов», — пояснил Роман Вильфанд.

Тем временем жители Москвы с 15 ноября ощутят на себе «пушкинскую погоду»: будет солнечно, морозы днем и ночью в пределах -5 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва встретила первый снег «днем жестянщика».