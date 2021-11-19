Стала известна вероятная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
ЧП случилось вечером в четверг, 18 ноября. После пожара заслуженная артистка РФ была госпитализирована с ожогами.
Фото: РИА Новости / Александр Поляков
Стала известна вероятная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой. По данным 5-tv.ru, артистка могла уснуть с сигаретой. Из-за этого и произошло возгорание в жилище.
Ранее 5-tv.ru писал о состоянии заслуженной артистки России после пожара. Певица была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Согласно имеющимся данным, у певицы диагностировано отравление угарным газом, кроме того у нее имеются ожоги по всему телу.
ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание случилось на втором этаже двухуровневой квартиры певицы на Ратной улице. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.
Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.
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