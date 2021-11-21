Нострадамус предсказал «сближение» России с Украиной в 2022 году

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Виктория Андреева
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Знаменитый французский провидец считал, что поддержат этот союз все страны Европы, а вот США пострадают от попыток помешать воссоединению.

Нострадамус предсказал «сближение» России с Украиной в 2022 году

Фото: globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

Французский алхимик Нострадамус хоть и жил в XVI веке, но знаком сегодня даже самым молодым персонам. А все потому, что мог предсказывать будущее: как не запомнить такого чудака? Конечно, не все пророчества гения сбылись, но кое-что все-таки он смог предугадать. Касались высказывания чародея даже политики. Вот, к примеру, что он говорил об отношениях между Россией и Украиной.

По мнению Нострадамуса, 2022-й — год глобальных перемен. Если верить алхимику, Россия и Незалежная, несмотря на все неурядицы, смогут «заключить мир» и по-настоящему сблизиться. Однако когда именно это произойдет и при каких условиях — маг не сообщал.

Нострадамусу казалось, что поддержит воссоединение двух стран весь Евросоюз, и в первую очередь — Германия. А вот США постараются разорвать отношения и подорвать доверие — дружба и сотрудничество РФ с Украиной американцам невыгодны.

Как уточняет Need Magazine, США все-таки пострадают от своей упертости. Причем случится это довольно скоро. Нострадамусу казалось, что правительство этой державы допустит фатальную ошибку, после чего рухнет весь строй.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими видели мир и Россию будущего великие провидцы.

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