Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт»

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Анна Павлова
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Российский лидер подчеркнул, что через два часа после прививки чувствует себя нормально.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт». Об этом российский лидер заявил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщил ТАСС.

Глава государства отметил, что спустя два часа после прививки чувствует себя нормально. В свою очередь Логунов заявил, что снижение эффективности вакцинации от COVID наступает через шесть-восемь месяцев. Он добавил, что ревакцинация эффективна и хорошо зарекомендовала себя.

Логунов также подчеркнул, что назальная вакцина от коронавируса в ближайшее время будет внедрена в практику. В свою очередь президент высказался о готовности стать добровольцем при испытании препарата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из перенесших COVID может прививаться вакциной «Спутник Лайт».

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