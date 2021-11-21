Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт»
Российский лидер подчеркнул, что через два часа после прививки чувствует себя нормально.
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт». Об этом российский лидер заявил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщил ТАСС.
Глава государства отметил, что спустя два часа после прививки чувствует себя нормально. В свою очередь Логунов заявил, что снижение эффективности вакцинации от COVID наступает через шесть-восемь месяцев. Он добавил, что ревакцинация эффективна и хорошо зарекомендовала себя.
Логунов также подчеркнул, что назальная вакцина от коронавируса в ближайшее время будет внедрена в практику. В свою очередь президент высказался о готовности стать добровольцем при испытании препарата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из перенесших COVID может прививаться вакциной «Спутник Лайт».
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