В поисках себя и своей любви: главные мужчины в жизни Нины Руслановой

Из детдомовской девчонки без имени она превратилась в народную артистку и любимицу целой страны. Закаленный трудным детством и непростой характер оставил след и на личной жизни.

Нина Русланова в последние годы, как и в начале жизненного пути, не принадлежала никому. Разве только дочери Олесе и внуку Константину, которые появились в результате ее единственного брака с предпринимателем Геннадием Рудаковым. О личной судьбе народной артистки РФ известно не так много, однако одинокой и непризнанной она не была — закаленный детским домом, и даже не одним, характер сделал ее решительной и смелой, открытой и способной на большое чувство. Родные души появились в жизни Руслановой не с рождения, их актриса смогла обрести с годами и не растерять.

Нина Русланова не знала своих родителей. Дату рождения — 5 декабря 1945 года — она выбрала сама, имя ей придумала чиновница, фамилию дала в честь популярной в те времена певицы Лидии Руслановой. Худенькая белокурая девочка, которую за внешность в послевоенные годы обзывали немкой, сменила несколько детдомов, уже в юные годы пробовала себя актрисой самодеятельности. Окончив ремесленное училище, год отработала маляром, после чего рванула в Харьков и поступила там в театральное училище — поступила без труда, как потом и в Щукинское в Москве.

На одном курсе с Руслановой учились Леонид Филатов, Константин Райкин, Анастасия Вертинская. Талант не остался не замеченным, по окончании «Щуки» актрису приглашали к себе главные театры столицы, она выбрала имени Вахтангова и прослужила в нем пятнадцать лет.

Кровный брат Кайдановский

ТАСС / Малышев Николай

Первым мужчиной, который полюбил Русланову на всю жизнь, она, увы, оказалась недолгой, стал актер Александр Кайдановский, тоже бывший детдомовец. Но полюбил он ее как брат. Именно с таким предложением — стать ей родным братом — однажды артист пришел к подруге. Узы скрепили ритуалом, который где-то вычитал Кайдановский: порезали руки и выпили крови друг друга. Актер скончался в 1995 году от третьего уже инфаркта, ему было 49 лет. До последних дней он и Русланова поддерживали друг друга. Как родные.

Студент-физик из Гродно

У студентов «Щуки» была традиция выступать н сцене актового зала МГУ. На одном из таких представлений артистку увидел студент физмата Геннадий Рудаков. И тут же влюбился. По словам их общей дочери Олеси, Рудаков был самым галантным мужчиной на свете, и это, видимо, помогло ему покорить хрупкую «немку» с непростым характером.

Когда решили жениться, молодой человек повез невесту в Гродно, знакомить с мамой. Та не оказала девушке теплого приема и была тут же наказана — Русланова хлопнула дверью и ушла, пропала на сутки в чужом городе. Рудаков с трудом разыскал ее. После регистрации пара долго скиталась по общежитиям, постепенно финансовое положение стало налаживаться: Рудаков стал успешным предпринимателям, Русланова тоже стала зарабатывать своим ремеслом. Но в лихие 90-е денег порой не хватало даже на хлеб. Холодильник бывал забит черной икрой от поклонников, а есть ее было не с чем.

Соцсети

Супруги пережили лишения, неустроенность, тяготы воспитания дочери в голодные времена, но все же развелись. Нина Русланова признавалась, что отчасти была в этом виновата — больно сложный и прямолинейный у нее характер.

Новая любовь

Отношения с бывшим мужем актриса сохранила хорошие. Они продолжали вместе растить Олесю. Когда появился новый возлюбленный, петербургский режиссер Рафкат Габитов, Рудаков подружился и с ним, а Русланова — с новой супругой бывшего. Даже праздники отмечали все вместе. Габитов жил работал в Северной столице, часто приезжал в Москву, так и прожили 30 лет. Но в последние годы семьей артистки была лишь дочь и внук. Она ушла из театра, сниматься перестала в 2014-м.

Нина Русланова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 11 ноября. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, но звезду все же пришлось уговаривать поехать в больницу. Когда уговорили и госпитализировали, состояние было уже тяжелым — вирусная пневмония, мерцательная аритмия, спасти народную артистку не удалось. Она скончалась в возрасте 75 лет.

Ранее как сообщал 5-tv.ru, актер Станислав Садальский раскрыл тяжелую правду о последних днях Нины Руслановой.