В поисках себя и своей любви: главные мужчины в жизни Нины Руслановой
Главные мужчины в жизни Нины Руслановой, которые смогли покорить ее сердце
Фото: ТАСС / Яковлев Александр
Из детдомовской девчонки без имени она превратилась в народную артистку и любимицу целой страны. Закаленный трудным детством и непростой характер оставил след и на личной жизни.
Нина Русланова в последние годы, как и в начале жизненного пути, не принадлежала никому. Разве только дочери Олесе и внуку Константину, которые появились в результате ее единственного брака с предпринимателем Геннадием Рудаковым. О личной судьбе народной артистки РФ известно не так много, однако одинокой и непризнанной она не была — закаленный детским домом, и даже не одним, характер сделал ее решительной и смелой, открытой и способной на большое чувство. Родные души появились в жизни Руслановой не с рождения, их актриса смогла обрести с годами и не растерять.
Нина Русланова не знала своих родителей. Дату рождения — 5 декабря 1945 года — она выбрала сама, имя ей придумала чиновница, фамилию дала в честь популярной в те времена певицы Лидии Руслановой. Худенькая белокурая девочка, которую за внешность в послевоенные годы обзывали немкой, сменила несколько детдомов, уже в юные годы пробовала себя актрисой самодеятельности. Окончив ремесленное училище, год отработала маляром, после чего рванула в Харьков и поступила там в театральное училище — поступила без труда, как потом и в Щукинское в Москве.
На одном курсе с Руслановой учились Леонид Филатов, Константин Райкин, Анастасия Вертинская. Талант не остался не замеченным, по окончании «Щуки» актрису приглашали к себе главные театры столицы, она выбрала имени Вахтангова и прослужила в нем пятнадцать лет.
Кровный брат Кайдановский
Первым мужчиной, который полюбил Русланову на всю жизнь, она, увы, оказалась недолгой, стал актер Александр Кайдановский, тоже бывший детдомовец. Но полюбил он ее как брат. Именно с таким предложением — стать ей родным братом — однажды артист пришел к подруге. Узы скрепили ритуалом, который где-то вычитал Кайдановский: порезали руки и выпили крови друг друга. Актер скончался в 1995 году от третьего уже инфаркта, ему было 49 лет. До последних дней он и Русланова поддерживали друг друга. Как родные.
Студент-физик из Гродно
У студентов «Щуки» была традиция выступать н сцене актового зала МГУ. На одном из таких представлений артистку увидел студент физмата Геннадий Рудаков. И тут же влюбился. По словам их общей дочери Олеси, Рудаков был самым галантным мужчиной на свете, и это, видимо, помогло ему покорить хрупкую «немку» с непростым характером.
Когда решили жениться, молодой человек повез невесту в Гродно, знакомить с мамой. Та не оказала девушке теплого приема и была тут же наказана — Русланова хлопнула дверью и ушла, пропала на сутки в чужом городе. Рудаков с трудом разыскал ее. После регистрации пара долго скиталась по общежитиям, постепенно финансовое положение стало налаживаться: Рудаков стал успешным предпринимателям, Русланова тоже стала зарабатывать своим ремеслом. Но в лихие 90-е денег порой не хватало даже на хлеб. Холодильник бывал забит черной икрой от поклонников, а есть ее было не с чем.
Супруги пережили лишения, неустроенность, тяготы воспитания дочери в голодные времена, но все же развелись. Нина Русланова признавалась, что отчасти была в этом виновата — больно сложный и прямолинейный у нее характер.
Новая любовь
Отношения с бывшим мужем актриса сохранила хорошие. Они продолжали вместе растить Олесю. Когда появился новый возлюбленный, петербургский режиссер Рафкат Габитов, Рудаков подружился и с ним, а Русланова — с новой супругой бывшего. Даже праздники отмечали все вместе. Габитов жил работал в Северной столице, часто приезжал в Москву, так и прожили 30 лет. Но в последние годы семьей артистки была лишь дочь и внук. Она ушла из театра, сниматься перестала в 2014-м.
Нина Русланова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 11 ноября. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, но звезду все же пришлось уговаривать поехать в больницу. Когда уговорили и госпитализировали, состояние было уже тяжелым — вирусная пневмония, мерцательная аритмия, спасти народную артистку не удалось. Она скончалась в возрасте 75 лет.
Ранее как сообщал 5-tv.ru, актер Станислав Садальский раскрыл тяжелую правду о последних днях Нины Руслановой.
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