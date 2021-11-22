Источник сообщил о риске летального исхода у отключенной от ИВЛ Хлебниковой

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 4 662

Опасности в ее ожогах скорее всего нет, но потребуется длительное время на восстановление. Да и о сцене, не исключено, что придется забыть.

Источник сообщил о риске летального исхода у отключенной от ИВЛ Хлебниковой

Фото: ТАСС / ДВолчков Евгений

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Накануне врачи НИИ им. Склифоссовского сообщили об отключении от ИВЛ и выходе из комы певицы Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала в результате пожара, произошедшего в ее квартире 18 ноября.

Однако, как отмечает источник 5-tv.ru, обнадеживаться еще рано. Самое опасное в диагнозе Хлебниковой — ингаляционное поражение. И теперь все зависит от того, в каком состоянии находятся трахея и бронхи. В любой момент у 56-летней звезды может развиться внутрибольничная пневмония, которая несет в себе риск летального исхода.

В то же время отключение от аппарата ИВЛ говорит о том, что опасности в полученных певицей ожогах нет, но потребуется длительное время на восстановление. Да и о сцене, не исключено, что придется забыть.

«Вероятно, что петь она уже не сможет», — резюмировал источник.

Звезда 90-х Марина Хлебникова получила сильнейшие ожоги в результате пожара, которые произошел в ее квартире 18 ноября. Самое главное — пострадало лицо звезды. Предварительной версией трагедии названо неосторожное обращение с огнем. Уставшая после гастролей певица, возможно, уснула с сигаретой в кровати, выпив алкоголь. Наличие спирта в крови подтвердила экспертиза в больнице.

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