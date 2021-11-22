Источник сообщил о риске летального исхода у отключенной от ИВЛ Хлебниковой
Опасности в ее ожогах скорее всего нет, но потребуется длительное время на восстановление. Да и о сцене, не исключено, что придется забыть.
Фото: ТАСС / ДВолчков Евгений
Накануне врачи НИИ им. Склифоссовского сообщили об отключении от ИВЛ и выходе из комы певицы Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала в результате пожара, произошедшего в ее квартире 18 ноября.
Однако, как отмечает источник 5-tv.ru, обнадеживаться еще рано. Самое опасное в диагнозе Хлебниковой — ингаляционное поражение. И теперь все зависит от того, в каком состоянии находятся трахея и бронхи. В любой момент у 56-летней звезды может развиться внутрибольничная пневмония, которая несет в себе риск летального исхода.
В то же время отключение от аппарата ИВЛ говорит о том, что опасности в полученных певицей ожогах нет, но потребуется длительное время на восстановление. Да и о сцене, не исключено, что придется забыть.
«Вероятно, что петь она уже не сможет», — резюмировал источник.
Звезда 90-х Марина Хлебникова получила сильнейшие ожоги в результате пожара, которые произошел в ее квартире 18 ноября. Самое главное — пострадало лицо звезды. Предварительной версией трагедии названо неосторожное обращение с огнем. Уставшая после гастролей певица, возможно, уснула с сигаретой в кровати, выпив алкоголь. Наличие спирта в крови подтвердила экспертиза в больнице.
- 22 нояб
- Марина Хлебникова пришла в себя и дышит самостоятельно
- 22 нояб
- Штурм рассказала о настоящем отношении пострадавшей при пожаре Хлебниковой к алкоголю
- 22 нояб
- Штурм назвала возможную болезнь Хлебнниковой, которая могла привести к трагедии
- 21 нояб
- Стартап на крови: мошенники пытаются нажиться на трагедии Марины Хлебниковой
- 21 нояб
- Наталья Штурм призвала молиться за Хлебникову: «Такой ожог — это сразу кость»
- 20 нояб
- Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой
- 20 нояб
- Пластический хирург оценил тяжесть ожогов на лице Марины Хлебниковой
- 20 нояб
- Смерть остается и витает в воздухе: таролог объяснила пожар в доме Хлебниковой
- 20 нояб
- Перед пожаром Хлебникова умоляла магов изгнать из квартиры приведение
- 20 нояб
- Эксперт рассказал, какие вещи в доме в случае пожара приведут к отравлению угарным газом
Читайте также
54%
0.69 82.77
0.19
Нашли ошибку?