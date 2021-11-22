Фильм ужасов в жизни: как съемки в киноленте «Вий» усугубили судьбу Руслановой

На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. Одной из ее последних киноработ стала экранизация повести Гоголя «Вий», где она сыграла роль жены Явтуха. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова раскрыла при помощи карт влияние мистической энергетики фильма на смерть актрисы.

По словам провидицы, проклятие бывшей подруги актрисы Валентины Малявиной, а также участие в фильме с «негативной энергии» сработали на то, что Русланова преждевременно ушла из жизни. Съемки «Вия» для любимицы всей страны разделились на «до» и «после» инсульта, который случился в период кинематографического процесса. Несмотря на недуг, актриса нашла в себе силы и достойно завершила работу, не подведя коллег по цеху.

«„Вий" — знаковый мистический, наполненный энергией нижнего астрала, дьявольский, бесовской энергии фильм, в котором Русланова сыграла свою последнюю роль и который довел ее до логичного инсульта», — заявила провидица Абравитова.

По словам эксперта, доиграть Русланова смогла благодаря все той же необъяснимой темной энергетике.

«После инсульта она настолько была подвержена затягивающему эзотерическому влиянию этой негативной энергии, что решилась доиграть из лучших, по ее мнению, побуждений не подвести команду, а на самом деле ее туда затянули злобные проклятые силы, и она пошла и доиграла», — объяснила экстрасенс.

Нина Русланова могла прожить более долгую и счастливую жизнь, уверена провидица, однако с ней произошел надлом в результате проклятия, а вкупе с участием в фильме с негативной энергетикой это привело к окончательному выхолащиванию ее жизненной энергии.

Нина Русланова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 11 ноября. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, но звезду все же пришлось уговаривать поехать в больницу. Когда Русланову госпитализировали, ее состояние было уже тяжелым — вирусная пневмония, мерцательная аритмия. Несмотря на усилия докторов, народная артистка скончалась 21 ноября 2021 года.

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