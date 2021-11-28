«Строгий и честный наставник»: Валерий Дидюля о безвременной кончине Градского

|
Анна Павлова
Эксклюзив 1 262

Валерий Дидюля выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

Музыканту не удалось поработать на одной сцене с легендой отечественной эстрады, но он пристально следил за творчеством коллеги.

Композитор и продюсер Валерий Дидюля выразил соболезнования в связи со смертью музыканта Александра Градского, ушедшего в возрасте 72 лет.

«Соболезнования всем нам, потому что замечательный совершенно артист, певец, просветитель. Его деятельность на поприще музыки — уникальна, удивительна, поэтому, конечно, очень жаль, что так произошло. Будем помнить его через его творчество, через его искусство. И, конечно, хороший след он оставляет для молодых, начинающих», — сказал он в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Выступить на одной сцене с легендарным исполнителем Дидюле не посчастливилось. Но он признался, что следил за творческой жизнью коллеги.

«Удивительное наследие (оставил — Прим. ред.) как педагог, прежде всего, потому что он умел объяснить, научить, показать, рассказать многое не только как вокалист, исполнитель, человек. Но и вообще общее культурное восприятие музыки, песни, пения, вокала. В этом смысле он удивительный совершенно наставник. Порой строгий, но принципиальный, честный», — добавил музыкант.

Незадолго до смерти Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации, его жизнь висела на волоске. К сожалению, врачи оказались бессильны. Мэтр ушел из жизни в 2:10 по московскому времени 28 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому.

Тема:
Умер Александр Градский
28 нояб
Дима Билан рассказал о последних съемках с Александром Градским
28 нояб
Игорь Крутой: Градский мечтал спеть на свадьбе своих детей и увидеть их счастье
28 нояб
«Певец высочайшего академического уровня»: Анциферова о смерти Градского
28 нояб
Стало известно, что происходило с Александром Градским перед смертью
28 нояб
Музыкант Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому
28 нояб
Гарик Харламов поддержал родных Градского после смерти музыканта
28 нояб
Режиссер Дружинина об ушедшем из жизни Градском: «Яркий, горячий, страстный»
28 нояб
Вика Цыганова об Александре Градском: «Из него лилась доброта»
28 нояб
ФК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
28 нояб
Стала известна причина смерти Александра Градского
-3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.59
0.99 84.95
1.27
Как назвать девочек-Близнецов, чтобы они стали успешными в жизни

Последние новости

13:13
Дима Билан рассказал о последних съемках с Александром Градским
12:57
День матери: какие традиции соблюдают и что принято дарить
12:45
Boeing из Пунта-Кана с возможной неисправностью шасси сел в Шереметьево
12:41
Друг Хлебниковой: знаменитости не откликнулись на призыв сдать кровь для артистки
12:30
Пассажирский Boeing готовится к аварийной посадке в московском Шереметьево
12:25
Игорь Крутой: Градский мечтал спеть на свадьбе своих детей и увидеть их счастье

Сейчас читают

Стало известно, что происходило с Александром Градским перед смертью
Стала известна причина смерти Александра Градского
Ничто не проходит бесследно: жизнь и смерть Александра Градского
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа