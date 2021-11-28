«Строгий и честный наставник»: Валерий Дидюля о безвременной кончине Градского
Валерий Дидюля выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
Музыканту не удалось поработать на одной сцене с легендой отечественной эстрады, но он пристально следил за творчеством коллеги.
Композитор и продюсер Валерий Дидюля выразил соболезнования в связи со смертью музыканта Александра Градского, ушедшего в возрасте 72 лет.
«Соболезнования всем нам, потому что замечательный совершенно артист, певец, просветитель. Его деятельность на поприще музыки — уникальна, удивительна, поэтому, конечно, очень жаль, что так произошло. Будем помнить его через его творчество, через его искусство. И, конечно, хороший след он оставляет для молодых, начинающих», — сказал он в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.
Выступить на одной сцене с легендарным исполнителем Дидюле не посчастливилось. Но он признался, что следил за творческой жизнью коллеги.
«Удивительное наследие (оставил — Прим. ред.) как педагог, прежде всего, потому что он умел объяснить, научить, показать, рассказать многое не только как вокалист, исполнитель, человек. Но и вообще общее культурное восприятие музыки, песни, пения, вокала. В этом смысле он удивительный совершенно наставник. Порой строгий, но принципиальный, честный», — добавил музыкант.
Незадолго до смерти Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации, его жизнь висела на волоске. К сожалению, врачи оказались бессильны. Мэтр ушел из жизни в 2:10 по московскому времени 28 ноября.
Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому.
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