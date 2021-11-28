Музыкант Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому

Российский музыкант и певец Сергей Трофимов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, что бесконечно уважал ушедшего из жизни Александра Градского. Он признался, что испытывал огромное уважение к скончавшемуся артисту не только как к большому таланту, но и человеку с активной гражданской позицией.

«Я очень уважал этого человека за песни, которые он писал, за его гражданскую позицию, за его отношение ко всему происходящему. Из нашей ойкумены ушел человек, которого будет очень не хватать», — прокомментировал Трофимов.

Он добавил — страна потеряла человека, которого ему лично будет сильно не хватать.

Заслуженный деятель искусств Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. На днях он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти знаменитость в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября композитор скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Дружинина рассказала об ушедшем из жизни Градском.