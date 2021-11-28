«Он всегда плыл против течения»: Корнелюк рассказал о непростой судьбе Градского

Со смертью знаменитого мэтра ушла целая эпоха.

Певец и композитор Игорь Корнелюк был знаком с Александром Градским более 30 лет. По словам музыканта, мэтр всю свою жизнь плыл против течения и отстаивал свои убеждения, даже если большинство было против. О непростой творческой и личной судьбе выдающегося мастера своего времени композитор рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я должен сказать, что Саша (Александр Градский — Прим. ред.) всю свою жизнь плыл против течения. Он творил, что называется, не в мейн-стриме. Все делал так, как не делает никто, вопреки. Градский воспитывался в 1960-е годы, был, как говорится, дитя рок-н-ролла. Его кумиром был Элвис Пресли, он на этом вырос. Но, в то же время, когда он основал московский рок-клуб, это тоже было против течения, потому что рок советская власть не приветствовала», — отметил Корнелюк.

По его словам, даже в рок-среде того времени Градский сильно отличался от других исполнителей. Благодаря тому, что, в отличие от многих других, получил настоящее академическое музыкальное образование.

По мнению Корнелюка, самое главное, что выгодно выделяло знаменитого музыканта — его потрясающий, глубокий, с богатейшим диапазоном голос.

«Без своего голоса, этого инструмента, которым он обладал, Градский бы никогда не состоялся. Его голос тоже был не в характере рок-музыки. Но когда он начинал петь, его голос как бы вовлекал в себя, ты погружался в это невероятное звучание, в нем растворялся и улетал в другие миры. Наверное, это и есть искусство», — признался исполнитель.

Корнелюк отметил, что и характер у Александра Градского был не простой. У композитора всегда было на все свое твердое мнение и переубедить его было очень сложно, об этом знали все близкие музыканта.

«Характер у него был не простой. Я помню давно, когда мы только познакомились, я у него о чем-то спросил. Саша как-то «буркнул» в ответ. Я, помню, подошел к Ларисе Долиной и поинтересовался, что это он так. А Долина говорит: «Что ты хочешь, это же Саша Градский. Вот это самая исчерпывающая характеристика», — вспомнил Корнелюк.

Композитор с горечью признался, что вместе с Градским ушла целая эпоха и это невосполнимая потеря.

Певец, композитор и поэт Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.

На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

Градский автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны дата и место прощания с Александром Градским.