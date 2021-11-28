Кинчев назвал ушедшего из жизни Градского добрым и ироничным человеком
Рокер Кинчев рассказал о знакомстве с умершим Градским
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev; 5-tv.ru
Рок-музыкант обещал молиться за умершего от инсульта мэтра российской эстрады.
Добрым и ироничным человеком назвал умершего 72-летнего певца и композитора Александра Градского лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Своим воспоминанием о знакомстве с мэтром рок-музыкант поделился в видеокомментарии 5-tv.ru.
«С Александром Борисовичем Градским особо близко знакомы не были. Виделись несколько раз — один раз в гостях у нашего общего товарища Жени Додолева. Второй раз — со студии „Мелодия“ он меня подвозил до дома. Воспринимал он меня достаточно тепло, иронично. Подтрунивал надо мной по поводу того, что я не умею петь, что было действительно абсолютной правдой — петь я не умею. Остались воспоминания как о светлом, добром, ироничном человеке. Грустно. Царствие тебе небесное, Александр Борисович. Буду за тебя молиться», — сказал он.
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. На днях он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти знаменитость в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября композитор скончался.
Ранее 5-tv.ru сообщил дату и место прощания с Александром Градским.
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