Кинчев назвал ушедшего из жизни Градского добрым и ироничным человеком

Рок-музыкант обещал молиться за умершего от инсульта мэтра российской эстрады.

Добрым и ироничным человеком назвал умершего 72-летнего певца и композитора Александра Градского лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Своим воспоминанием о знакомстве с мэтром рок-музыкант поделился в видеокомментарии 5-tv.ru.

«С Александром Борисовичем Градским особо близко знакомы не были. Виделись несколько раз — один раз в гостях у нашего общего товарища Жени Додолева. Второй раз — со студии „Мелодия“ он меня подвозил до дома. Воспринимал он меня достаточно тепло, иронично. Подтрунивал надо мной по поводу того, что я не умею петь, что было действительно абсолютной правдой — петь я не умею. Остались воспоминания как о светлом, добром, ироничном человеке. Грустно. Царствие тебе небесное, Александр Борисович. Буду за тебя молиться», — сказал он.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. На днях он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти знаменитость в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября композитор скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил дату и место прощания с Александром Градским.