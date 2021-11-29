Фанаты испугались за Лепса после видео в память о Градском: «Вид болезненный»

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Оксана Тарасова
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Певец записал обращение к близким покойного музыканта, но поклонники не могли не заметить, насколько он похудел и забеспокоились о его здоровье.

Фото, видео: globallookpress.com / Evguenii Matveev; Instagram @gvleps

Тема:
Умер Александр Градский

Певец Григорий Лепс обеспокоил фанатов болезненным внешним видом, когда опубликовал на своей странице в Instagram видео со словами соболезнования родным и близким почившего музыканта и коллеги по шоу «Голос» Александра Градского.

«Ушел Александр Борисович Градский. Он был интересным человеком и великолепным музыкантом. Его имя, его песни навсегда останутся в нашей памяти… Бог выбирает лучших… Соболезнования родным и близким, счастья и здоровья родным и живым», — говорил исполнитель.

Как отметил Лепс, для него было счастьем работать в одном проекте с Градским, выступать с ним на одной сцене. Многому, уверен артист, можно было научиться у покойного, его талант и мастерство были блестящими. Такие звезды, зажигаясь, не гаснут даже после смерти, их творения остаются в сердцах зрителей на долгие годы.

Пока Григорий Лепс говорил о Градском, одни его подписчики присоединялись к соболезнованиям, а другие отмечали — в ролике знаменитость выглядит нездоровым. Он будто осунулся, кроме того, недавно в сети бурно обсуждались свежие шрамы на его голове — в кругу исполнителя говорят о последствиях пересадки волос, но публика переживает, не заболел ли кумир.

«Лепс очень худой стал. Вид немного болезненный»;

«Схуднул»;

«Григорий Викторович, берегите себя!»

«Гриша, ты хоть держись! Если ты уйдешь, все, конец российскому исполнению, некого будет слушать», — пишут фолловеры в комментариях.

Instagram @gvleps

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из основателей русского рока Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти легенду не удалось, он скончался от инфаркта головного мозга. Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоятся церемония прощания и похороны Градского.

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Умер Александр Градский
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