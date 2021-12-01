Прощание с маэстро: в Москве началась панихида по Александру Градскому

Именитый композитор и музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни.

Прощание с композитором, музыкантом и исполнителем Александром Градским началось в театре «Градский Холл» в Москве.

В зале собрались все, кому был дорог именитый артист — коллеги, близкие и родственники. Пришли и те, кому Градский открыл путь на большую сцену — его подопечные с шоу «Голос». Возле здания множество поклонников маэстро образовали длинную очередь в ожидании возможности проститься с кумиром.

На сцене огромный экран, на котором сменяются фотографии Александра Борисовича с выступлений, из детства, а из колонок звучит неподражаемый голос музыканта. У гроба Градского находится его вдова Марина Коташенко, которая подарила ему двоих сыновей Александра и Ивана. Несмотря на долгий роман, пара поженилась всего месяц назад.

Градский был знаковой творческой личностью для культуры страны и истории рок-музыки. Он начинал музыкальную карьеру в составе ВИА «Тараканы», «Славяне» и «Скоморохи» в начале 60-х. Известен стал после исполнения хита «Как молоды мы были» и с конца 1970-х годов начал выступать с сольными концертам. За свою жизнь он выпустил 40 альбомов, стал автором первой отечественной рок-оперы «Стадион», написал музыку к балетам «Человек», «Распутин» и «Еврейская баллада». Его музыка звучит в двух десятках фильмов, среди которых «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…». В конце 1980-х годах вел на радиостанции «Юность» программу «Хит-парад Александра Градского». Получил звания заслуженного деятеля искусств и народного артиста РФ.

В последние годы артист руководил театром «Градский Холл» и выступал в качестве наставника в вокальном телешоу «Голос». Четверо его воспитанников стали победителями проекта — Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева и Селим Алахяров.

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому достанется наследство Александра Градского.