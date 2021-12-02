Семья простилась с Градским в Новодевичьем монастыре за день до похорон
Артиста предали земле на Ваганьковском кладбище в первый день зимы, поклонники простились с ним в зале «Градский Холл».
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Семья покойного народного артиста РФ Александра Градского простилась с ним за день до официальной церемонии прощания и похорон. Об этом журналистам рассказали в кругу друзей почившего музыканта. Организацией траурных мероприятий и для семьи, и для публики занимался старший сын маэстро Даниил Градский.
По словам близких, композитор хотел обрести последнее пристанище на Кузьминском кладбище Москвы, где погребена его мама. Именно она привила артисту любовь к творчеству, поддерживала во всех начинаниях, вдохнула веру в себя. Женщина умерла, когда сын был еще подростком, но осталась светлым символом его жизни. Исполнитель даже взял ее фамилию. Но для похорон Градского было выбрано Ваганьковское.
За день до этого, 30 ноября, гроб с телом музыканта был доставлен в Новодевичий монастырь, где его и отпели. На таинстве присутствовали жена Марина Коташенко, старшие дети и некоторые друзья. 1 числа состоялась церемония прощания на сцене театра «Градский Холл» — присутствовал практически весь состав потерявшего наставника шоу «Голос», знаменитые друзья-артисты и сотни поклонников.
Москвичи собрались у театра заранее, не побоявшись ни мороза, ни ажиотажа. На Ваганьковское после похорон были доставлены венки от президента РФ Владимира Путина, супруги юности Анастасии Вертинской и футбольного клуба «Спартак», за который болел маэстро, сказано в материале сайта KP.RU.
Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из первых русских рокеров Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как психолог Вероника Степанова оскорбила жену Александра Градского после его смерти.
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