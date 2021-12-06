Ледяной плен: ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности
В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Скандинавский антициклон принес аномальные холода в Северную столицу.
Минусовая температура минувшей ночью в Петербурге побила рекорд за более чем сотню лет метеонаблюдений. Столбики термометров опустились до -21 градуса, и это самый низкий показатель за 128 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — написал метеоролог.
Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы. Последний раз такие морозы петербуржцы переживали 25 января 2019 года.
Причина аномальных холодов в скандинавском антициклоне, который пришелся на северо-западные регионы страны. Леус добавил, что в новом тысячелетии синоптики только дважды фиксировали температурные рекорды: в июле 2015 года, а еще ранее январе 2002.
По словам специалиста, в понедельник, 6 декабря, в городе потеплеет до 16-18 градусов ниже нуля. Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как Петербург переживает последствия снегопада.
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