Ледяной плен: ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности

|
Анна Павлова
1 089

В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года

Ледяной плен: ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Погода

Скандинавский антициклон принес аномальные холода в Северную столицу.

Минусовая температура минувшей ночью в Петербурге побила рекорд за более чем сотню лет метеонаблюдений. Столбики термометров опустились до -21 градуса, и это самый низкий показатель за 128 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — написал метеоролог.

Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы. Последний раз такие морозы петербуржцы переживали 25 января 2019 года.

Причина аномальных холодов в скандинавском антициклоне, который пришелся на северо-западные регионы страны. Леус добавил, что в новом тысячелетии синоптики только дважды фиксировали температурные рекорды: в июле 2015 года, а еще ранее январе 2002.

По словам специалиста, в понедельник, 6 декабря, в городе потеплеет до 16-18 градусов ниже нуля. Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как Петербург переживает последствия снегопада.

Тема:
Погода
6 дек
Москвичам пообещали рекордный снегопад и полную аномалий зиму
6 дек
Синоптик Малинин пообещал петербуржцам «ядреную» зиму
6 дек
В Якутске местные «моржи» открыли зимний купальный сезон
6 дек
Испытание на прочность: как Петербург переживает последствия снегопада
2 дек
На Дальнем Востоке объявлен уровень повышенной опасности
1 дек
Журналистку чуть не сдуло ветром в заваленном снегом Крыму — видео
30 нояб
Первые аварии в заснеженном Петербурге: КАД стоит, в центре занесло автобус
30 нояб
Петербургу снег, а Москве ливень: столицы России накроют мощнейшие за 70 лет осадки
29 нояб
Снегопады обрушились на регионы России из-за циклона «Бенедикт»
29 нояб
Что делать с сильными головными болями при пасмурной погоде
-16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.67
-0.07 83.11
-0.13
Готовьте «планы B и C»: таро-прогноз на декабрь 2021 для «земных» знаков...

Последние новости

18:25
Развлекательно-образовательное скетч-шоу стартовало для школьников России
18:22
Чиновника МЧС подозревают в присвоении более семи миллионов рублей
18:12
Кошмар местных жителей: разгуливающих по Ленобласти волков сняли на видео
18:05
Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ
18:02
Прямая трансляция фестиваля «Чудо света» в Петербурге
17:48
Не алкоголь: Дана Борисова назвала свою причину трагедии Марины Хлебниковой

Сейчас читают

Матрица жизни: узнайте свои сильные и слабые стороны по числу рождения
В ВОЗ не могут оценить смертоносность омикрон-штамма
Как меняются с возрастом женщины разных знаков зодиака
Не наломайте дров: астропрогноз на неделю с 6 по 12 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа