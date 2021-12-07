Пропустивший похороны Градского Билан ответил на обвинения поклонников возле могилы музыканта

|
Артем Решетов
1 055

Певца обвиняли в цинизме и показухе — но, видимо, забыли, что с горем каждый справляется так, как может.

Пропустивший похороны Градского Билан ответил на обвинения поклонников возле могилы музыканта

Фото: Instagram @bilanofficial

Тема:
Умер Александр Градский

Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой кладет цветы на могилу недавно умершего Александра Градского — в подписи артист ответил на поток критики, вылившейся на него за то, что он пропустил похороны коллеги по шоу «Голос».

«Каждый воспринимает уход близкого по своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка!» — решительно подчеркнул Билан.

Instagram @bilanofficial

Певец также отметил, что фотография появилась в его аккаунте не для «показухи».

«У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие!» — объяснил он.

Разные люди по разному справляются с утратой — видимо, артист предпочел с головой уйти в работу. В день похорон Градского Билан выложил в своем Instagram-аккаунте фотографии со съемок — и его тут же обвинили в цинизме и показушности. Но, на самом деле, певец просто предпочел не делиться с общественностью своими переживаниями.

«Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» — подытожил он.

Подписчики артиста поддержали его — по подписи к фотографии хорошо видно, что певец действительно скорбит и пребывает в расстроенных чувствах.

«Дима, перестаньте оправдываться, Вы-личность, и Вы достойный человек! Поступайте так, как подсказывает Вам сердце! Уважаю!»

«Спасибо Вам, Дима! За искренность. Все понятно без слов — это боль. Потеря незаменимая…» — отметили пользователи в комментариях.

Коллеги по эстраде тоже сопереживают певцу — в комментариях появились сердечки и эмодзи от Игоря Крутого и Яны Рудковской, а Лолита Милявская и вовсе призналась Билану в любви.

«Я всегда тебя люблю и понимаю», — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о видео, которым Дима Билан растрогал поклонников — на нем еще живой Александр Градский вспоминал об их знакомстве.

Тема:
Умер Александр Градский
7 дек
Никогда этого не делал: Билан показал, как выглядит могила Градского спустя 5 дней после похорон
7 дек
«Не мог не дать»: Какое главное желание молодой жены Градский сумел выполнить до смерти
6 дек
Точка невозврата: можно ли было спасти Александра Градского
6 дек
Уже девять дней: сын Градского рассказал, где и как можно почтить память мэтра
6 дек
«Я далеко не вечен»: какие слова о смерти стали для Градского пророческими
6 дек
«Шаг вправо, шаг влево — расстрел»: Судьбу «Голоса» после смерти Градского решат за границей
6 дек
Друг Градского рассказал о пагубной привычке музыканта и его болезнях
6 дек
Распутина вспомнила о признаниях Градского: «Вижу, ты хулиганка по жизни»
6 дек
Пульмонолог Пурясев заявил, что Градского нельзя было пускать на съемки шоу
6 дек
Нелли Кобзон высмеяли после заявлений об ухаживаниях Градского
-16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.14
0.47 83.71
0.60
Вместо подарков — боль и страдания: какие знаки плохо вели себя в 2021 го...

Последние новости

18:57
Лайма Вайкуле показала восстановившегося после затяжной болезни Андрея Данилко
18:57
Названы победители конкурса авторских проектов «Моя страна — моя Россия»
18:55
Порочит честь и достоинство: Опубликовано заявление Распутиной, подавшей в полицию на Захарову
18:53
Россиянам посоветовали с осторожностью тратить двойную пенсию перед праздниками
18:45
Крабовый салат — пошаговый рецепт с фото
18:42
В Эрмитаже открывается выставка к юбилею Альбрехта Дюрера

Сейчас читают

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети
Не наломайте дров: астропрогноз на неделю с 6 по 12 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа