Пропустивший похороны Градского Билан ответил на обвинения поклонников возле могилы музыканта

Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой кладет цветы на могилу недавно умершего Александра Градского — в подписи артист ответил на поток критики, вылившейся на него за то, что он пропустил похороны коллеги по шоу «Голос».

«Каждый воспринимает уход близкого по своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка!» — решительно подчеркнул Билан.

Instagram @bilanofficial

Певец также отметил, что фотография появилась в его аккаунте не для «показухи».

«У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие!» — объяснил он.

Разные люди по разному справляются с утратой — видимо, артист предпочел с головой уйти в работу. В день похорон Градского Билан выложил в своем Instagram-аккаунте фотографии со съемок — и его тут же обвинили в цинизме и показушности. Но, на самом деле, певец просто предпочел не делиться с общественностью своими переживаниями.

«Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» — подытожил он.

Подписчики артиста поддержали его — по подписи к фотографии хорошо видно, что певец действительно скорбит и пребывает в расстроенных чувствах.

«Дима, перестаньте оправдываться, Вы-личность, и Вы достойный человек! Поступайте так, как подсказывает Вам сердце! Уважаю!»

«Спасибо Вам, Дима! За искренность. Все понятно без слов — это боль. Потеря незаменимая…» — отметили пользователи в комментариях.

Коллеги по эстраде тоже сопереживают певцу — в комментариях появились сердечки и эмодзи от Игоря Крутого и Яны Рудковской, а Лолита Милявская и вовсе призналась Билану в любви.

«Я всегда тебя люблю и понимаю», — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о видео, которым Дима Билан растрогал поклонников — на нем еще живой Александр Градский вспоминал об их знакомстве.