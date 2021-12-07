Пропустивший похороны Градского Билан ответил на обвинения поклонников возле могилы музыканта
Певца обвиняли в цинизме и показухе — но, видимо, забыли, что с горем каждый справляется так, как может.
Фото: Instagram @bilanofficial
Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой кладет цветы на могилу недавно умершего Александра Градского — в подписи артист ответил на поток критики, вылившейся на него за то, что он пропустил похороны коллеги по шоу «Голос».
«Каждый воспринимает уход близкого по своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка!» — решительно подчеркнул Билан.
Певец также отметил, что фотография появилась в его аккаунте не для «показухи».
«У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие!» — объяснил он.
Разные люди по разному справляются с утратой — видимо, артист предпочел с головой уйти в работу. В день похорон Градского Билан выложил в своем Instagram-аккаунте фотографии со съемок — и его тут же обвинили в цинизме и показушности. Но, на самом деле, певец просто предпочел не делиться с общественностью своими переживаниями.
«Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» — подытожил он.
Подписчики артиста поддержали его — по подписи к фотографии хорошо видно, что певец действительно скорбит и пребывает в расстроенных чувствах.
«Дима, перестаньте оправдываться, Вы-личность, и Вы достойный человек! Поступайте так, как подсказывает Вам сердце! Уважаю!»
«Спасибо Вам, Дима! За искренность. Все понятно без слов — это боль. Потеря незаменимая…» — отметили пользователи в комментариях.
Коллеги по эстраде тоже сопереживают певцу — в комментариях появились сердечки и эмодзи от Игоря Крутого и Яны Рудковской, а Лолита Милявская и вовсе призналась Билану в любви.
«Я всегда тебя люблю и понимаю», — написала звезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о видео, которым Дима Билан растрогал поклонников — на нем еще живой Александр Градский вспоминал об их знакомстве.
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