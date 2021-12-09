«Удар ниже пояса»: Как Байден «унизил» Зеленского после разговора с Путиным

Пользователи сети и политологи возмущены поведением президента США, который не посоветовался с Зеленским до переговоров с российским лидером.

Президент США Джо Байден не позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед онлайн-саммитом с главой РФ Владимиром Путиным, хотя в ходе беседы отношения с Киевом и выполнение Минских соглашений были одними из ключевых тем. Прежде Байден связывался с Зеленским накануне важных переговоров с российской стороной — это было жестом уважения к политическому партнеру.

Но в этот раз американский президент решил созвониться с коллегой из Украины постфактум, чтобы рассказать о результатах, и это решение многими гражданами страны было воспринято как унизительное.

Такую позицию высказали пользователи сети и ряд экспертов из Незалежной. В частности, политолог Людмила Зубрицкая сочла публичным актом пренебрежения поведение Байдена. Она отметила: поступок главы Штатов говорит о восприятии Украины как объекта, которому доносят лишь «какую-то готовую информацию».

«Это просто удар ниже пояса, по правде говоря. Это очень серьезный удар по нашему имиджу, потому что нас не воспринимают, как субъект мировой политики», — цитируют Зубрицкую «Народные новости».

Политолог винит в таком отношении к Украине ее президента. Владимир Зеленский, полагает эксперт, продемонстрировал несамостоятельность, отказавшись вести диалог с российским коллегой. В социальных сетях обсуждение инцидента со звонком Джо Байдена кипит и брызжет — некоторые пользователи считают, что вскоре Киеву поступит распоряжение из Вашингтона выполнить четко и по пунктам Минские договоренности.

«Старшие товарищи перетерли и все порешали», — пишет Андрей Брытков.

«Опять разговор с Зеленским отложили? Это уже совсем не по-человечески как-то. Сперва Блинкен заверял, что с украинским президентом Байден пообщается до переговоров с Путиным, потом в Белом доме внезапно решили, что это произойдет непосредственно после оных, теперь вот отодвинули еще на день…» — цитирует «Иносми.ру» Олега Житомирского.

«Усе пропало! Поток (Имеется в виду газопровод „Северный поток — 2“. — Прим. ред.) запускают! Санкции отменяют! Помощь сокращают!» — пишет Ibn Shamai.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах переговоров Путина и Байдена, а также публиковал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об условиях, при которых Киев пойдет на уступки в отношениях с Москвой.