Друг раскрыл доходы Градского во времена СССР

Маэстро называл себя одним из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде.

Народный артист России Александр Градский называл себя одним из самых высокооплачиваемых исполнителей на эстраде. После своей смерти он оставил солидное наследство — загородный особняк стоимостью порядка 400 миллионов рублей и квартиры в центре столицы.

Как рассказал друг покойного маэстро, журналист Евгений Додолев, свое состояние композитор заработал еще в советское время.

«Градский устраивал в советские годы концерты, от которых доход клал себе в карман, так все делали. Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией — сам продавал», — отметил журналист в беседе с KP.RU.

Сам музыкант признавался, что с 1970-х он зарабатывал около 400 — 500 рублей за концерт. При этом в день могло быть не одно выступление, а два или даже три. Это была внушительная сумма, учитывая, что средняя зарплата тогда составляла около 130 — 150 рублей.

Именно в это время он смог позволить себе большую роскошь по тем временам — дефицитный автомобиль «Жигули» третьей модели. На эту покупку, которая обошлась композитору в 7500 рублей, он потратил свой гонорар за фильм «Роман о влюбленных» Андрея Кончаловского.

Парадоксально, что при высоких доходах знаменитости, он не «мелькал» каждый день на телевидении. По рассказам самого артиста, его творчество всегда «дозировали» сверху, но все равно он смог обрести своих преданных поклонников.

«Меня дозировали со времен первого моего показа. Те, кому нужно, меня услышат. Прошло 36 лет моей карьеры, мне все равно платят очень много: я зарабатываю больше других самых известных людей, которых все время показывают», — признавался музыкант.

Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел ишемического инсульта.

Композитор является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Также являлся членом жюри музыкального шоу «Голос».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Градский не экономил на молодой жене.