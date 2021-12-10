Сносит ураганом и «не видно ни зги»: на какие регионы и почему может обрушиться «черная пурга»

Экстремальное погодное явление с ураганным ветром и снежными вихрями становится настоящим испытанием на прочность.

В Норильске зрители были вынуждены заночевать в зале кинотеатра из-за разбушевавшейся непогоды - причиной всему черная пурга. О том, почему возникает явление с этим устрашающим названием и жителям каких регионов России стоит его всерьез опасаться, в беседе с 5-tv.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, понятия «черная пурга» в метеорологии не существует, это «народное» определение, сленг, который появился именно на севере.

«"Черная пурга» возникает, когда скорость ветра очень большая, практически ураганная, больше 30 метров в секунду. При такой скорости и выпадении осадков в виде снега, так завьюживает, что не видно ни зги. Видимость снижается до нескольких десятков метров», — отметил метеоролог.

В северных регионах, где оттепели, как правило, не бывает, снег очень пушистый, и, когда порывы сильного ветра поднимают его в воздух, образуются вихри, напоминающие смерчи на море, так называемая снежная воронка.

«В такую погоду человеку трудно передвигаться, его может снести. К тому же, не видно ничего. Это встречается не только в Норильске, но и в других северных городах, на Чукотке, в Магаданской области. Там используют веревки, с помощью которых люди и перемещаются, чтобы не снесло и направление пути не потерять», — сказал Вильфанд.

Подобное погодное явление для европейской территории России не характерно, так как обычно оно возникает из-за значительной разницы температуры воздуха над океаном и континентом.

«Возникает такой градиент температуры, который способствует усилению ветра. Если циркуляция такая, что циклоны перемещаются, то это создает дополнительный импульс для таких процессов. На европейской территории России такого быть не может. Белое море не замерзает практически, Питеру это не грозит», — успокоил метеоролог.

Он также добавил, что даже на севере «черная пурга» случается нечасто. Примерно раз в 10-15 лет.

«В атмосфере должна быть очень сильная неустойчивость. Этому способствует два фактора. Во-первых, очень быстрое понижение температуры воздуха по вертикали, во-вторых, возникновение так называемого градиентного ветра, что бывает именно зимой, когда на небольшом пространстве значительно отличается давление», — отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, северянам во время «черной пурги» приходится очень непросто, ведь привычная жизнь оказывается парализована и выйти на улицу становится практически невозможно.

Ранее стало известно, в Норильске 130 человек остались ночевать в кинотеатре из-за сильнейшей метели, пишет EADaily. Из-за плохой погоды городские власти ограничили движение общественного транспорта и люди не смогли попасть домой. В итоге местных жителей решено было разместить в Городском центре культуры, где им ночь напролет показывали фильмы и угощали горячим чаем и сладостями.

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