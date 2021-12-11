Что такое инфаркт головного мозга, от которого умер Александр Градский

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 147

Кардиолог Аскаров рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, унесшего жизнь Градского

Что такое инфаркт головного мозга, от которого умер Александр Градский

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Умер Александр Градский

Перед наступлением ишемического инсульта появляются проблемы с речью и координацией — симптомы наблюдали у покойного маэстро.

Две недели назад трагически оборвалась жизнь певца и композитора Александра Градского. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Состояние здоровья звезды ухудшилось еще раньше: на шоу «Голос», где музыкант был бессменным наставником шесть лет, зрители заметили его путаную речь, к тому же ему тяжело было сидеть в кресле. Позднее в сети появились фото, на которых видно, что наставника привезли в павильон на каталке.

Принято считать, что инфаркт связан исключительно с сердцем. Однако это понятие гораздо шире, и оно затрагивает другие органы: селезенку, почки и, как в случае Градского, мозг.

Как рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров, под инфарктом в медицинской среде понимают гибель клеток.

«Любой инфаркт связан с окклюзией, то есть закупоркой сосуда, непосредственно питающего орган. Инфаркт головного мозга — это ишемический инсульт. Но также инфарктом головного мозга может быть и геморрагический инсульт. Это состояние наступает вследствие омертвения ткани мозга из-за закупорки сосуда, питающего орган», — пояснил эксперт.

Он добавил, что по-другому инфаркт головного мозга называют ишемическим инсультом. При этом состоянии у больного нарушается сознание, сбивается дыхание, ухудшается работа сердца.

«У него происходит угнетение сознания в виде сопора, то есть состояния спячки, и даже комы (тяжелое бессознательное состояние с отсутствием рефлексов). Начинаются проблемы с речью: человек не может говорить членораздельно, либо вообще не говорит», — подчеркнул специалист.

При этом тяжесть симптомов зависит от глубины поражения головного мозга. Появляются проблемы с двигательной активностью: парез — состояние, когда частично не двигаются руки и ноги, либо паралич — полная невозможность подвигать конечностями.

Друг Градского рассказал о пагубной привычке музыканта и его болезнях

По словам кардиолога, в зоне риска несколько групп пациентов. Задуматься о своем состоянии стоит тем, кто испытывает проблемы с давлением и имеет в анамнезе сахарный диабет. Избыточный вес или ожирение — тоже серьезный «звоночек» для пациентов. Быть предельно острожными стоит и тем, у кого есть родственники с патологией сосудов головного мозга, рассказал Аскаров в интервью «АиФ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подопечная Градского в «Голосе» ответила на подозрения в любовной связи с мэтром.

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