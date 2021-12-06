Друг Градского рассказал о пагубной привычке музыканта и его болезнях
По словам Анатолия Алешина, маэстро не мог отказаться от убивавшего его пристрастия.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Певец Анатолий Алешин рассказал о пагубной привычке певца и композитора Александра Градского, который скончался 28 ноября. По словам близкого друга, маэстро не мог бросить вредное пристрастие, несмотря на хронические болезни и коронавирус. Анатолий Алешин утверждает, что народный артист РФ страдал от диабета, артроза и сердечной недостаточности. Положение усугубил ковид.
«Курил более двух пачек в день. Ему говорили: „Бросай курить“. И я говорил. Единственная его отговорка была: „Ну, ты видишь, какой я толстый? Если я брошу курить, меня еще больше разнесет“», — отметил Алешин в эфире шоу на НТВ.
О многочисленных болезнях Градского ранее рассказывал и врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Он заметил, что артисту не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия. Музыканту приходилось пользоваться кислородным концентратором. По мнению специалиста, его нельзя было допускать до съемок в таком состоянии.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с Александром Градским на каталке во время съемки шоу «Голос».
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